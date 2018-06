Perly týdne: Čínský útok na americké akcie, záhada německé kriminality a z ČR Itálie

Trhy, ekonomika, politika – slábnoucí rally a záhadná kriminalita v Německu

Akcie dál nahoru, ale pomalu: Goldman Sachs ve své nové analýze tvrdí, že korporátní zisky budou i nadále růst, ale na ceny akcií to bude mít jen omezený dopad. Hlavní stratég banky David J. Kostin se podle CNBC domnívá, že ekonomika dál roste, to samé platí o ziscích a ceny akcií půjdou nahoru letos i v roce 2019. Tento růst ale bude brzděn utahováním monetární politiky, zplošťováním výnosové křivky, rostoucími tenzemi v oblasti mezinárodního obchodu a nadcházejícími kongresovými volbami v USA.

Goldman nyní čeká, že zisky obchodovaných společností v USA letos porostou o 19 %, konsenzus hovoří o 19,8 % růstu. Pro rok 2019 čeká banka 7 % zvýšení ziskovosti a pro rok 2020 její 5 % růst. Valuace se ale budou držet na současných úrovních, což znamená, že PE se bude nadále pohybovat kolem hodnoty 17. Dohromady to podle CNBC znamená, že index S&P 500 by do konce roku měl již posílit jen asi o 3 %.

Největší překážkou dalšímu rychlému růstu cen akcií je podle Goldmanů utahování monetární politiky a rostoucí sazby. Platí sice, že pokud jejich růst probíhá v prostředí ekonomického boomu, pro akcie jde většinou o pozitivní prostředí. Problémem tak není samotná výše sazeb, ale podle Kostina jej představuje jejich možné rychlé zvyšování. Stratég konkrétně tvrdí, že pro trh je přijatelné zvyšování výnosů desetiletých vládních obligací o 0,1 procentní bodu za měsíc. Překročení této hranice obvykle znamená „těžké prostředí pro akcie“.

Kriminalita v Německu klesá. Nebo také roste: Politico tento týden píše o reakci německé kancléřky Angely Merkelové na Trumpovu kritiku zaměřenou na kriminalitu v Německu. Trump před několika dny v jednom ze svých mnoha tweeterů tvrdil, že kriminalita v Německu roste, ovšem oficiální místa o tom záměrně mlčí. Konkrétně hovořil o 10 % růstu od doby, kdy Německo „přijalo migranty“. Ostatní země jsou na tom podle amerického prezidenta ještě hůře a Američané by proto „měli být chytří“.

Merkelová na tato tvrzení tento týden reagovala na tiskové konferenci s tím, že „ministerstvo vnitra právě zveřejnilo příslušnou statistiku a ta hovoří sama za sebe“. Oficiální čísla konkrétně tvrdí, že v Německu je nejnižší míra kriminality od roku 1992. Celková míra kriminality klesla mezi lety 2016 a 2017 konkrétně o 9,6 % a o 5,1 %, pokud jsou vyloučeny zločiny migrantů. Vládní studie z počátku roku ale tvrdí, že mezi lety 2014 a 2016 došlo v jednom z německých regionů k 10 % růstu kriminality a příčinou jsou zejména uprchlíci. Studie podle Politica také zmiňuje, že na celonárodní úrovni je situace podobná. Politico dodává, že není jasné, zda Trump své tvrzení zakládá právě na této studii.

Kde je draho: Eurostat tento týden zveřejnil čísla ukazující, jak draho je v jednotlivých evropských zemích (relativně k průměru EU). Z grafu je zřejmé, že nejvyšší jsou ceny spotřebního zboží a služeb v Dánsku (42 % nad průměrem EU). Levně není ani v zemích jako je Lucembursko, Irsko, Švédsko, či Finsko. Pokud se vydáme za hranice Unie, zjistíme, že Dánové na tom jsou ještě poměrně dobře ve srovnání se Švýcarskem, či Islandem. Nejlépe jsou na tom v tomto ohledu naopak lidé v Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Bulharsku. Česká republika se spolu se Slovenskem pohybuje kolem 70 % cenového průměru EU:

Byznys – atraktivní telekomunikace a čínský akciový útok

Telekomunikační výjimky: Goldman Sachs také zvýšil doporučení pro akcie společností Verizon a Charter Communications z neutrálního na kupovat. Tyto dvě akcie jsou totiž podle analytiků banky „neprávem trestány za to, že jiní telekomunikační giganti jsou cestou nákladných akvizic“. Goldman se domnívá, že návratnost sektoru brzdí jak jeho fundament, tak nejistota týkající se fůzí a akvizic a v neposlední řadě i rostoucí sazby. Zmíněné dvě společnosti mají podle Goldmanů dobrou startovní pozici v oblasti broadbandu a 5G a „jsou schopny generovat atraktivní dlouhodobou návratnost tím, že se zaměří na svůj jádrový byznys“. Cílovou cenu u Verizonu banka zvýšila na 56 dolarů za akcii z 51 dolarů na akcii a u Charter na 361 dolarů za akcii z 315 dolarů za akcii.

IPO VW: Podle Reuters hodlá německý Volkswagen uvést na burzu akcie své divize Truck & Bus. K tomuto IPO by mělo dojít v létě příštího roku a VW jím chce získat více než 6 miliard eur. Konkrétně by měl být nabídnut 25 % podíl ve společnosti Volkswagen Truck & Bus GmbH, která by ale měla být přejmenována na Traton. Její ředitel Andreas Renschler na otázku, zda by IPO mohlo přinést zmíněných 6 miliard eur, odpověděl, že by to mohlo být „o trochu více“.

Dow Jones cílem čínského útoku: Reuters informuje i o tom, že Čína by v rámci odvetných opatření zamířených proti americkým clům mohla udeřit na americké obchodované společnosti zahrnuté v indexu Dow Jones Industrial Average. Stalo by se tak v případě, že americký prezident Donald Trump bude dál vyvolávat obchodní tenze. Reuters tyto informace čerpá z čínských The Global Times.

Trump v pondělí pohrozil, že na dovozy z Číny v hodnotě 200 miliard dolarů uvalí cla ve výši 10 % v případě, že Čína skutečně zavede ochranářská opatření. Ta by zase měla být reakcí na první americký krok, který uvaluje cla na dovozy ve výši 50 miliard dolarů. Global Times k tomu uvedly, že „pokud bude Trump eskalovat obchodní tenze s Čínou, nelze vyloučit, že Čína udeří tvrdým postupem proti gigantům v indexu Dow Jones“. Čína je tedy připravena se bránit, ale podle Global Times bude zároveň pokračovat v otevírání své ekonomiky a prohlubování reforem. Otevírání domácího finančního trhu by pak prý mohlo odlákat část kapitálu z USA, protože investoři stále navyšují podíl čínských aktiv v jejich portfoliích.

U nás doma – Vyschlá ČR těžkým cílem pro migranty

Těžký cíl: Podle ČTK „výroční zpráva Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu EASO říká, že počet žádostí o azyl v Evropě prudce klesl, je však stále vyšší než před začátkem migrační krize v roce 2014“. Velkou úlevu prý pocítilo hlavně Německo a potvrzuje se, že „žádat o azyl v České republice není nejlepší nápad“. V prvoinstančním řízení tu totiž v roce 2017 uspělo jen 12 % žadatelů, což je vůbec nejméně ze skupiny zemí EU. Počet žadatelů o azyl v Evropské unii loni ve srovnání s rokem 2016 klesl o 44 %, nejatraktivnější unijní zemí je pro běžence stále Německo.

Z ČR Itálie: Na ihned.cz jsme se mohli tento týden dočíst, že „na jižní Moravě nebude voda pro lidi, natož na závlahy. Z Česka se pomalu stává Itálie“. Tvrdí to půdní expert Jan Vopravil, který konkrétně říká: „Je to začátek toho, co už pociťují Italové, kteří musejí kvůli nedostatku vody nejsušší oblasti opouštět“. Dodává, že „nejdůležitější pro to, aby krajina měla přes rok vodu, je zima. Když je sníh a pak pozvolně taje, voda se pod sněhem infiltruje do půdy. Je to pomalý, ale intenzivní proces. To je to, co způsobí, že se voda do podzemních kolektorů dostane, a tím i do studní a je v krajině. Ta pak odolá lépe takovýmto extrémům“.

„Bydlím ve vesnici na Kolínsku, kde došla už na jaře obecní voda. Jako společnost jsme si zvykli žít v blahobytu, kdy otočíme kohoutkem a voda nám teče. Za tím je ale obrovské úsilí vodohospodářů, aby byl tento stav v procesu klimatických změn vůbec udržitelný. Takových míst, jako má Kolínsko, může přibývat. A může se to dotknout i velkých měst… Na jižní Moravě, kde je obecně nedostatek vody, bude do budoucna problém zajistit vodu pro lidi, natož pro závlahy“, varuje expert.