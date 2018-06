Je vhodný čas pro nákup akcií First Solar?

Solární byznys byl v posledních týdnech negativně zasažen rozhodnutím Číny omezit podporu výstavby solárních panelů, která by dle odhadů mohla omezit nové instalace v regionu o více než 30 %. K tomu se rovněž přidaly obavy z toho, že nově zavedená dovozní cla do USA by mohla zvýšit náklady na výrobu, a tím snížit marže výrobců solárních panelů.

Ačkoliv společnost First Solar nedodává své výrobky přímo do Číny, celkový nadbytek produktu může negativně zasáhnout celé odvětví. Akcie First Solar (FSLR) po těchto zprávách ztratily od svého vrcholu v dubnu více jak 36 %. Pro jednu skupinu investorů se jedná o jednoznačnou strukturální změnu a očekávají další postupný pokles, zatímco jiní v tom vidí příležitost.

Akcie First Solar i přes tyto negativní události na našem buy listu nadále ponecháváme. Ze současných úrovní vidíme prostor pro určitou korekci směrem vzhůru. Nicméně aktuální politika zavádění dovozních cel může v budoucnu přerůst i na další komodity a negativně zasáhnout další průmyslová odvětví. Potom bude na místě přehodnotit investici do solárního byznysu, jelikož lobby může vyhrát nad ekologickými výhodami. Ve hře může být i určitá snaha energetických gigantů omezit či obsadit trh se solárními panely, a v tom případě by toto odvětví v následujících letech nečekala příliš zářivá budoucnost.

Sagefin.cz