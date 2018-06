Čína tahá v obchodní válce s USA jasně za kratší konec

a místo dalšího navyšování cel na americké zboží spíše přistoupí k odzkoušeným metodám. Při pohledu na realizované objemy mezi oběma zeměmi ji ani nic jiného nezbývá. Čína se může zaměřit na omezení služeb, které si obstarává v USA v hodnotě 38 mld. dolarů . Jen třetina této částky je tvořena turismem, který je silně ovlivňován čínskou vládou. Obdobný krok byl použit proti Taiwanu, když v roce 2016 byl zvolen nový prezident silně vymezující se vůči čínskému režimu. Turismus ze strany Číny následně upadl až k nule. Ve hře je i bojkot amerického zboží. Obdobně se zachovala Čína vůči Jižní Koreji poté, co Soul spustil nový protiraketový systém. Nejedna korejská společnost se následně musela stáhnout z Číny díky prudkému poklesu tržeb. Opět se také může dostat na manipulace s měnovým kurzem. Čínské renminbi však v současnosti svévolně oslabuje vůči sílícímu dolaru a další devalvaci odmítá i současný čínský prezident.

Jak už ale bylo zmíněno, Čína tahá za kratší konec v souboji s USA.Hrozba obchodních válek se dotýká primárně důvěry na finančních trzích a investoři v takových chvílích hledají bezpečné přístavy, kterým čínský trh bezpochyby není. To platí o to více v situaci, kdy americká ekonomika nabízí solidní úrokový výnos s minimem rizika a trhy se musí současně připravit na ubývající nabídku likvidity způsobenou koncem kvantitativního uvolňování v USA a do konce roku i v eurozóně. Stahování peněz z rozvíjejících se ekonomik je tak očekáváným jevem a čínská ekonomika tak může odhalit své nedostatky.