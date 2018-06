US SEC: Bitcoin a ether nejsou cennými papíry, některé kryptoměny a ICO ale mohou být a podléhají naší regulaci

Americká Komise pro cenné papíry SEC v minulém týdnu vydala zprávu o jejím zkoumání zda kryptoměny případně z nich odvozené ICO je či není možné považovat za cenné papíry a jejich případnou podřízenost regulaci SEC.Podle šéfa divize firemních financí Williama Hinmana komise zkoumala virtuální měny a z nich odvozené ICO z pohledu možností prodeje, realizace transakcí a z pohledu očekávání kupujících respektive očekávání příjmů veškerých třetích stran z nich plynoucích.Podle SEC se cenným papírem dá nazvat každé takové aktivum, u kterého se dá identifikovat centralizovaná "třetí strana ", která spolu s kupci očekává z daného aktiva nějaký příjem. Z tohoto úhlu pohledu bitcoin nelze považovat za cenný papír, protože je ve všech ohledech vzniku, vývoje a správy naprosto decentralizovaný. Stejně tak například ethereum . U dalších kryptoměn to může být odlišné, protože mnohé z nich mají jednoznačně daného tvůrce i správce. Do této skupiny patří například ripple respektive jeho mince XRP . Jeho definice coby cenného papíru je zkoumána soudem.Z pohledu ICO Hinman uvedl, že mnohé z nich splňují alespoň některou z podstat cenných papírů a je proto možné je za ně považovat se všemi důsledky z pohledu regulace SEC. Mnohé z ICO však do definice cenných papírů nezapadají a blíží se svou podstatou spíše formátu spotřebního zboží či určité formy členství respektive klubových investic , které nejsou považovány za cenné papíry a regulace SEC proto nepodléhají.Podle Hinmana je v případu kryptoměn zatím stále velké množství nevyjasněných otázek ohledně regulace. Jeho úřad je připraven k plné součinnosti při jejich vyjasňování.