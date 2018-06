Trump má jednu velkou pravdu

Když americký prezident Donald Trump nečekaně navrhl zrušení všech obchodních bariér, nesetkal se s velkou podporou zástupců ostatních zemí G7. Důvodem je možná jejich rozezlení nad tím, co Trump na summitu těchto zemí předváděl. Nicméně podle Leonida Bershidskyho z Bloombergu si tento Trumpův návrh skutečně zaslouží pozornost.



„Trumpovy požadavky na férové tarify se zaměřují na ty, které poškozují USA. V průměru přitom Spojené státy nijak zvlášť neznevýhodňují, i když ty, které na americké zboží uvaluje Kanada a EU, jsou o něco vyšší než cla uvalená ze strany USA. Jenže tyto průměry skrývají některé velké rozdíly. EU daní americká auta 10 %, tedy 7,5 procentními body více než Američané auta evropská. V USA ale zase požadují 14% cla na železniční vagony, zatímco v Evropě se platí jen 1,7 %. Podobné nerovnováhy poskytují vždy výhodu nějakému odvětví a vytváří prostor pro nekonečné konflikty a třenice mezi zájmovými skupinami,“ píše Bershidsky.





Pokud by skutečně došlo k odstranění všech cel, nerovnováhy by zmizely a jednotlivé země by stále mohly chránit svůj trh jiným typem obchodních bariér, jako jsou kvóty, požadavky na kvalitu či další regulací. Jejich dopad je mnohem těžší kvantifikovat, ale v nejednom případě je obrovský. Například v roce 2009 byla zveřejněna studie, která tvrdila, že podobná opatření jsou ekvivalentem 48,2 % cel na americké ovoce a zeleninu vyvážené do Evropy a 60,2 % cel uvalených na evropské ovoce a zeleninu vyvážené do USA. V roce 2015 byla zase zveřejněna studie, podle které odpovídají americké netarifní obchodní překážky 25 % cel na evropské letecké služby a v opačném směru dosahují tato „cla“ 11 %.Po setkání vůdců zemí G7 Trump navrhoval, aby se šlo ještě dále než k eliminaci cel. Hovořil o světě bez cel, obchodních bariér a dotací , protože „některé země dotují svůj průmysl a to není fér“. To by podle Trumpa měl být konečný cíl a jeho ekonomický poradce Larry Kudlow hovoří o této strategii způsobem: „Jít až na nulu.“ Jenže takový plán je podle Bershidskyho neprosaditelný, protože jen málokterá země se zbaví nástrojů ochrany spotřebitele včetně kvalitativních požadavků na potraviny. Evropa tak určitě neučiní.Zrušení cel a tarifů by byl ale dobrý začátek. Už proto, že by se mezinárodní obchod dostal mimo dosah populistů, kteří nabízí rychlá řešení. Jednalo by se pak na profesionální úrovni o tom, jaké standardy musí dané zboží mít a jaká budou netarifní opatření. Trump neustále tweetuje o kanadských clech na americké mléko ve výši 270 %. Ale omezením jdoucím za tato cla se už nevěnuje, protože jde o složitější věc, o které už se dost dobře tweetovat nedá. Nulová cla by byla vítězstvím, kterým by se mohl Trump chlubit a zároveň by jimi nebyli podle Bershidskyho poškozeni jeho spojenci.Zdroj: Bloomberg