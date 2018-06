Ropa reaguje na obchodní sankce dalšími výraznými poklesy

Zvýšení obchodního napětí mezi Washingtonem a Pekingem vyvolalo výrazný pokles cen ropy . Velkou měrou k této situaci „dopomohly“ obavy z negativního ovlivňování globální poptávky po ropě. Ropa Brent se minulý týden propadla o 2,9 amerických dolarů na 73 dolarů za barel. To je pokles o 3,82 % během jediného obchodního dne. Na newyorské komoditní burze NYMEX se cena americké lehké ropy WTI propadla o 2,62 dolarů (-3,91 %). Týden uzavřela na hodnotě 64,38 amerických dolarů

Donald Trump naplnil své hrozby zavedením nové sazby ve výši 25 % na 50 miliard dolarů čínského dovozu. Peking však záhy zareagoval a prostřednictvím čínského ministerstva obchodu oznámil, že odpoví Spojeným státům americkým zavedením „stejných“ sazeb. Hrozba obchodní války a dopad, který by měla na globální poptávku ropy, ovlivnily trhy více než cokoli jiného. Znásobily se tak důsledky jiného problému, který hrál v poklesu cen roli již dříve. Řeč je o očekávaném oznámení zvýšení produkce Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejích deseti partnerů. K němu by mělo dojít na setkání 22. a 23. června ve Vídni.

Zmíněné země participují na omezování produkce ropy už do počátku roku 2017, přičemž v souladu s uzavřenou dohodou by tyto závazky měly ctít až do konce letošního roku. Cílem má být růst cen prostřednictvím využití výrobních kvót. Dva z odvětvových gigantů, Saúdská Arábie a Rusko, nedávno naznačily, že uvolnění dohody není tak nereálné, jak by se mohlo zdát. Země jako například Irán a Venezuela, které nejsou schopny svou produkci navyšovat, se zařadily mezi tvrdé odpůrce kvót. Na nadcházející schůzi se účastníci budou muset zabývat rostoucí produkcí v USA a výhledově i nabídkovou nejistotou. Na vině jsou přitom ekonomicko-politické důvody - hospodářská krize ve Venezuele a uvalení sankcí proti Íránu.

Pravděpodobný scénář zahrnuje dohodu o vyšší produkci mezi OPEC a dalšími významnými producenty, což bude mít na klesání cen ropy bezesporu také vliv. Po setkání ve Vídni tedy nelze vyloučit další vývoj její hodnoty. Je třeba připomenout, že OPEC přijímá rozhodnutí bezpodmínečně jednomyslně.