EU má nový recept na migrační krizi. Toto chce za týden schválit

Evropská unie chce mimo území EU zřídit centra, kde bude oddělovat uprchlíky utíkající před válkou od ekonomických migrantů, vyplývá z dokumentu, který mají příští týden na summitu v Bruselu schvalovat lídři evropských států. O zřízení podobných center se přitom debatuje od počátku migrační krize.

Podle doposud neveřejného dokumentu, z něhož ale citují agentura Reuters a web Politico, by EU chtěla zřídit "regionální vyloďovací platformy", tedy centra, v nichž ještě před cestou do Evropy úředníci rozhodnou, jestli má žadatel vůbec šanci získat v zemích EU azyl.

"Takové platformy umožní rychle zpracování a rozlišení mezi ekonomickými migranty a těmi, kteří potřebují mezinárodní ochranu, a sníží motivaci vydávat se na nebezpečnou cestu," cituje Reuters z připraveného dokumentu. Jeho konečnou podobu určí až summit lídrů evropských zemí v Bruselu.

Podle webu Politico chce EU na provozech center spolupracovat s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Mezinárodní organizací pro migraci. Zřízení center by mělo zmírnit napětí mezi zastánci mírného a tvrdého přístupu vůči migrantům mezi evropskými politiky. Po podobném opatření volal třeba hned na začátku migrační krize maďarský premiér Viktor Orbán.

Ale Politico varuje, že by se Evropa mohla dostat pod palbu kritiky, že své problémy přesouvá do zemí na periferii. O tom, kde by centra měla stát, se zatím spekuluje. Jako jedna z možností se nabízí Tunisko.

V centrech by končili i uprchlíci, kteří jsou zachráněni při snaze přeplavit se přes Středozemní moře do Evropy. Dokument také volá po zvýšení prostředků na kontrolu vnější evropské hranice a po větším tlaku na zlepšení fungování libyjské pobřežní stráže, aby počet uprchlíků, kteří se na cestu vydávají z této severoafrické země, klesl.