Goldmani: Ceny Brentu v létě budou kolem 82,5 USD za barel nehledě na růst produkce OPECu

Analytici americké banky Goldman Sachs i přes snahy navýšit produkční limity v rámci ropného kartelu OPEC vidí i nadále prostor pro růst ceny směrem nad hranici 80 USD za barel v případě severomořského Brentu. Banka stále počítá s průměrnou letní cenou Brentu kolem 82,5 USD za barel a to především s ohledem na stále platná očekávání pokračujícího procesu vyrovnávání bilance produkce s nabídkou, jež povedou k dalšímu poklesu stavu zásob.Podle analytiků by dokonce očekávané oznámení OPECu a Ruska o zvýšení produkčních limitů, které přijde pravděpodobně už tento týden, mohlo mít na ceny pozitivní dopad.Analytici banky odhadují, že OPEC spolu s Ruskem do konce tohoto roku navýší své produkční limity o 1 milión barelů ročně a o dalších 500 000 bd pak ještě v prvním pololetí roku 2019. Takové kroky budou více jak kompenzovány výpadky produkce a dodávek od Venezuely a Íránu. Obě země čelí americkým sankcím.