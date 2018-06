Jainz (Centricus AM): Nezapomínějte na defenzivní tituly. Největší inflační bublina za 20 let praskne brzy

Podle Ralpha Jainze z Centricus AM rostoucí počet indikátorů celkem jasně naznačuje, že trhy jsou v investiční bublině nehledě na to, že toto pojmenování nechce nikdo přímo použít. Je to největší inflační bublina za posledních 20 let a může prasknout mnohem rychleji, než se doposud očekávalo.Aktiva jako technologické akcie rostou na stále nová a nová historická maxima a tradiční defenzivní sektory jako zdravotní péče, farmacie a telekomunikace ztrácejí na úbytě. A přitom právě defenzivní sektory by měly tvořit základ obrany proti případným negativním vlivům většího tržního obratu.Investoři se zbavují "slabých" či méně výkonných sektorů a titulů, aby se mohli podílet na růstu těch úspěšných. Příliv prostředků do "hrstky vybraných" se stupňuje a žene jejich ceny do závratných výšin se zhodnocením v řádu desítek procent za rok. Podobnou chybu dělili investoři před 20 lety při dot.com bublině.Podle Jainze přijde rozsáhlejší korekce či obrat během 12-18 měsíců. Nyní je podle jeho mínění ten pravý čas začít se věnovat "opomíjeným" defenzivním sektorům, jejichž akcie jsou nyní relativně levné.