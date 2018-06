12.h - Evropa podléhá skutečnému rozjezdu obchodní války mezi USA a Čínou, euro slabší, ropa překonala ranní nevolnost, BCPP oslabuje

Evropské akciové trhy ve světle obchodních válek mezi USA a Čínou, jež se o víkendu skutečně rozhořely, vstupují do nového týdne výrazně negativně. Negativní náladu z opatření ovlivňujících vzájemné obchodní bilance v desítkách miliard dolarů ještě umocňují poslední makra z Velké Británie ukazující nejslabší tempo růstu ostrovní ekonomiky od krize 2009. Euro dopoledne osciluje pod hranicí pátečního závěru vůči dolaru euru oslabuje nad hranici 25,7. Ropa dopoledne překonala úvodní nevolnost a vrací se alespoň do těsné blízkosti pátečních závěrů. Čína v reakci na americká cla oznámila své vlastní a navíc uvedla, že zvažuje další rozšíření mimo jiné také o energetický sektor. Čína je největším dovozcem energií na světě.Lehce pozitivní vliv mají zprávy naznačující možnou kompromisní dohodu v rámci OPECu o navýšení produkčních stropů o 300-600 000 barelů denně. BCPP se v průběhu dopoledne začala nořit do červených čísel. Až na akcie O2 jsou v minusech všechny hlavní tituly. Procentuální ztráty jsou až podivuhodně vyrovnané. V jinak nepříznivé atmosféře se daří výrazněji jen akciím PMČR.