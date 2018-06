Nová technologie může odepsat elektromobily a řešit problém s emisemi

Erich Sixt stojí v čele německé společnosti Sixt, která na globální úrovni nabízí pronájem automobilů. Má tedy zkušenosti s využíváním automobilů a před časem popsal elektromobily jako „nákladný politický omyl“. Příčinou je jejich omezený dojezd, dlouhá doba nabíjení a obrovské investice, které by byly potřeba na vybudování dobíjecí infrastruktury. Leonid Bershidsky na stránkách Bloombergu tvrdí, že Sixt nemusí mít právě objektivní pohled, protože společnosti pronajímající vozy obecně elektromobily „nemají moc rády“. Nicméně se ukazuje, že kritický není vůči elektromobilům jenom Sixt, ale i někteří vědci.



Bershidsky zmiňuje fyzika Davida Keitha z Harvardu. Ten založil společnost Carbon Engineering, kterou mimo jiné spolufinancuje Bill Gates. Společnost se zaměřuje na zachytávání uhlíku z atmosféry a Keith na základě nové studie tvrdí, že tato technologie je již značně vyspělá a tudíž již významně klesly náklady jejího využívání. Tuna oxidu uhličitého jde podle něj z atmosféry vysát s nákladem 94 – 232 dolarů podle toho, jaká je cena zemního plynu. I tato technologie totiž potřebuje energii, ale na jednu vysátou tunu oxidu uhličitého připadne jen asi 0,1 tuny oxidu vypuštěného.





Dřívější odhady tvrdily, že náklady se pohybují mezi 550 – 1 300 dolary za vysátou tunu emisí a vědec tvrdí, že ke snížení nákladů přispívá hlavně využívání stávajících průmyslových přístrojů a zařízení. Tak podle něj funguje i jeho firma a její továrna v Kanadě. Pokud by měl pravdu, vysávání oxidu uhličitého z atmosféry by bylo mnohem efektivnější než rozvoj elektromobility. Mezinárodní energetická agentura IEA totiž odhaduje, že i pokud by se počet elektromobilů do roku 2040 zvýšil ze současných 2 milionů na 280 milionů, sníží se očekávané globální emise oxidu uhličitého jen o 1 %. Ostatní zdroje znečištění, jako jsou letadla a lodě, budou totiž přispívat k dalšímu růstu emisí. A na to, abychom dosáhli takového zanedbatelného zlepšení, už automobilky plánují investice kolem 90 miliard dolarů . A to nezahrnuje výdaje na novou infrastrukturu či různé vládní dotace Carbon Engineering vyrábí od minulého roku z oxidu uhličitého palivo tím, že jej spojuje s vodíkem. Toto palivo se dá používat i v současných spalovacích motorech a ty by se tedy nemusely nijak výrazně měnit. Celý cyklus by se využitím této technologie uzavřel a z hlediska dalších emisí by byl v podstatě neutrální. Keith odhaduje, že jeho technologie vyrobí litr paliva asi za jeden dolar , což je vysoko nad současnými velkoobchodními cenami. „Není pochyb, že přechod od fosilních paliv k syntetickým by vyžadoval mohutnou podporu vlád, které se chtějí chovat přátelsky k životnímu prostředí. Taková podpora by ale měla velkou výhodu před podporou elektromobilů a budováním potřebné paralelní infrastruktury. Nová technologie by umožnila používání současných vozů a infrastruktury,“ píše Bershidsky. A dodává:„Tato technologie by vyžadovala podobné investice jako přechod na elektromobily. Ty budou mít jistě stále své fanoušky. Avšak není nutné, aby nyní regulátoři prosazovali nedokonalé technologie spojené s elektromobily a nutily do nich automobilky a spotřebitele. K dispozici jsou totiž alternativy, které si již nyní zaslouží pozornost regulátorů a alespoň nějakou podporu vlád.“Zdroj: Bloomberg