OSN odsoudilo Izrael kvůli útokům na Palestinu. Češi se zdrželi

Valné shromáždění OSN nezávaznou rezolucí odsoudilo Izrael za vraždění Palestinců v Pásmu Gazy. Návrh Spojených států přisuzující odpovědnost za konflikt palestinskému radikálnímu hnutí Hamás na půdě OSN neprošel.

Hlasitý potlesk se nesl sálem, kde zasedlo Valné shromáždění OSN - země se většinově shodly a za vraždění Palestinců odsoudily Izraelský stát. Pro nezávaznou rezoluci hlasovalo 120 zemí, 45 - mezi nimi i Česko - se zdrželo a proti se vyjádřilo 8 států. Mezi nimi i Spojené státy americké.

"Povaha této rezoluce dává jasně najevo, kam se dnešní politika ubírá. Je naprosto jednostranná. Nikde se nezmiňuje Hamás, který běžně iniciuje násilí v Gaze. Podobné jednostranné rezoluce OSN mír mezi Izraelem a Palestinou nepodpoří," má jasno ambasadorka USA Nikki Haleyová.

Spojené státy za smrt desítek Palestinců při protestech v Pásmu Gazy považují jednoznačně tamní extrémisty z hnutí Hamás. USA chtěly do rezoluce zakomponovat pasáž odsuzující násilí Hamásu. Návrh ale nezískal nezbytné hlasy. Izraelští vojáci přitom za posledních několik měsíců zabili více než 120 Palestinců a tisíce dalších zranili.

"Zájem není postačující. Potřebujeme konkrétní kroky! Požadujeme ochranu našich civilistů. Proč by to mělo někoho urážet? Žádáme jednoduchou věc. Chceme, aby naši lidé byli v bezpečí. Je to snad zločin?" ptá se palestinský pozorovatel při OSN Riyad Mansour.