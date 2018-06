Fed ekonomice věří a tak letos hodlá zrychlit zvyšování úroků

Fed si jednoduše nemohl dovolit ignorovat zahřívající se americkou ekonomiku a tak přitvrdil. Nejenže zvýšil úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, ale navíc namaloval do prognózy úrokových sazeb ještě další dvě obdobná zvýšení úroků do konce tohoto roku. To je jednak více než americká centrální banka očekávala v březnu, ale zároveň to stále znamená, že Fed vidí v roce 2020 vrchol úrokových sazeb na úrovni 3,25-3,50 - tedy zhruba o 50 bazických bodů nad dlouhodobou rovnovážnou úrovní. To přeloženo do srozumitelného jazyka si lze vyložit tak, že američtí centrální bankéři se domnívají, že měnovou politiku budou muset v letech 2019-2020 dostat do lehce restriktivního módu, aby došlo k ochlazení ekonomiky na optimální teplotu.

Jedním z hlavních důvodů proč bude pokračovat v restrikci a to zřejmě rychlejším tempem je pak mimo jiné i to, že aktuální fiskální expanze dále stimuluje americkou domácí poptávku. Právě toto vysvětlení poskytl na tiskové konferenci šéf Fedu Powell, který dodal, že v tomto (jestřábím) názoru panuje mezi americkými centrálními bankéři jednoznačná shoda.

Změny v úrokových sazbách a jejich prognóze nebyly samozřejmě jedinými, které zasedání FOMC přineslo. Fed kromě jiného, že zvedl svůj odhad pro růst a inflaci v tomto roce také snížil odhad míry nezaměstnanosti. Také došlo na poměrně výrazné přepracování komentáře Fedu - vypadla z něj především “vpřed-hledící” pasáž o tom, že sazby Fedu zůstanou pod úrovněmi, které jsou považovány za dlouhodobé.

A nakonec zmiňme i další dvě technické změny, které zasedání FOMC rovněž přineslo. Za prvé, ačkoliv byl koridor pro úrokové (Fed) sazby zvýšen symetricky o 25 bazických bodů, tak tzv. IOER sazba (neboli sazba placená Fedem z dobrovolných rezerv bank) byla zvednuta jen o 20 bodů. Záměrem je dostat cílenou Fed sazbu více do středu vymezeného intervalu. V posledním období se totiž začala efektivní Fed sazba dostávat na horní hranu vymezeného intervalu a to se centrální bance nelíbí. Za druhé, šéf Fedu Powell oznámil, že počínaje lednem 2019 se budou tiskové konference pořádat po každém zasedání (nikoliv jak je to nyní - tedy jednou za kvartál). Fed si tímto technickým krokem zjevně otvírá nejen větší otevřenosti, ale hlavně k větší komunikační flexibilitě. Ta se rozhodně může hodit v průběhu roku 2019, kdy ekonomika již bude zpomalovat.

Celkově vzato Fed splnil naše restriktivní očekávání pro toto zasedání. Plánovaná další dvě zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů v tomto roce považujeme vzhledem k dobré kondici americké ekonomiky za realistické. Nicméně výhled Fedu pro roky 2019 až 2020 se nám jeví jako velmi optimistický a domníváme se, že slabší ekonomika plus plochá výnosová křivka zabrzdí Fed ve zvyšování úrokových sazeb daleko dříve než si nyní připouští.