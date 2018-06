Plyn a jeho ceny - lakmusový papírek geopolitických i domácích změn

Koncový odběratel plynu mnohdy nechápavě kroutí hlavou nad různými prognózami vývoje cen této komodity. Často tak neví, kam se budou ubírat. S největší pravděpodobností se cena této komodity nebude příští rok snižovat, dokonce si troufnu říci, že nás čeká její mírné zdražení. A pokud bych měl odhadovat velkoobchodní ceny plynu pro zbytek letošního roku, viděl bych je někde mezi 21 EUR/MWh a 23 EUR/MWh.

Složitost jakýchkoliv prognóz spočívá v tom, že cenu plynu na burze ovlivňuje zejména cena sesterské komodity, tedy ropy, ale i přidružených energetických komodit. Působí na ni i rostoucí cena elektrické energie. Mimochodem, některé paroplynové výrobní zdroje kvůli zvyšující se rentabilitě výroby elektřiny, zvyšují podíl dodávek do elektrické soustavy.

Jako do každé obchodované komodity se i do ceny plynu promítá geopolitická situace. Rozhoupává to cenová očekávání a odhady vývoje. Aktuálně se politické špičky Ruska, Saúdské Arábie a OPEC vyslovily pro zvýšení produkce ropy. Jejich prohlášení srazilo ceny přibližně o 5 USD/barel. Na druhé straně sledujeme nervozitu na trzích, kterou vyvolává politika USA vůči Íránu. Hrozící sankce ze strany Ameriky ji dokonce názorově rozdělují s Evropu. Na takové informace reaguje trh jako lakmusový papírek prudkými výkyvy cen.

Nejistotu ohledně hrozících sankcí vůči Íránu, a to s veškerými nepříjemnými ekonomickými dopady, si špičky USA a EU uvědomují. Nemalou roli v tom hraje i čas. Rozhodnutí o dalším postupu by proto mělo padnout do léta. Samozřejmě, že vždy existuje nějaké to ale. Pokud by EU neuspěla a Spojené státy by pokračovaly ve své politice, může se trh s ropou vyšplhat až k ceně 100 USD/barel. Otázkou je, jak by na tento výsledek zareagovaly OPEC, Rusko, Saúdská Arábie a potažmo i USA a jak by chybějící produkci z Íránu mohly nahradit vlastní produkcí.

V případě, že politická jednání mezi USA a EU dopadnou nakonec smířlivou variantou, může cena ropy klesnout nebo zůstat na stávajících 75 USD/barel. V každém případě je do vysoké geopolitické hry zatahován svým způsobem i plyn.

Tlak na růst jeho ceny má i další, tentokrát domácí aspekt. Je jím nezaplněnost skladovacích kapacit plynu v ČR, která dosáhla po skončení topné sezóny svého desetiletého minima. Logicky to znamená zvýšenou poptávku.

Vít Brůha, manažer útvaru Nákup komodit a výběrová řízení společnosti Centropol