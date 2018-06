Cesta na Jadran: tunel Sveti Ilja v pohoří Biokovo projedete zdarma

Jsme zvyklí na to, že každým rokem se výdaje na naši dovolenou zvedají, a ne jinak je tomu i v případě cesty na Jadran. Milým překvapením je proto rozhodnutí, že za průjezd tunelem Sveti Ilja v pohoří Biokovo už motoristé v letošním roce nebudou platit poplatek. Dosud to byla částka 20 kun za osobní automobil za každý průjezd, byť jen směrem k moři. Zvláště důležitá je to informace pro české turisty.

Jedná se totiž o tunel o délce 4 240 metrů (čtvrtý nejdelší v Chorvatsku), který spojuje vnitrozemí za pohořím Biokovo s Makarskou riviérou, kam každoročně míří značná část českých turistů.

Samozřejmě, že důvodem zrušení poplatku není ani tak nespokojenost turistů, jako místních, kteří dojíždějí za prací každodenně do Makarské. Druhým důvodem je nespokojenost motoristů, kteří ztráceli čas na mýtnici. Nyní se dá dojet do Makarské z tohoto místa zhruba za 15 minut.