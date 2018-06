Ranní glosa: Týden ve znamení mistrovství světa, Fedu i ECB…

Začíná týden, který bude jen přetékat zajímavými událostmi. Kromě startu fotbalového mistrovství světa v Rusku to bude především zasedání Fedu a ECB, které přitáhne lví díl pozornosti. Vyšší americké sazby a signál blížícího se konce QE v eurozóně přitom opět mohou rozkolísat rozvíjející se trhy… a s nimi nakonec i českou korunu. Fed podle nás v tomto týdnu zvýší úrokové sazby o 25 bps do pásma 1,75-2,00 %. To je všeobecně očekávaný výsledek a hodně bude záležet na tom, jak budou vypadat doprovodné komentáře a očekávaná trajektorie sazeb pro konec tohoto a příštího roku. Pokud nezesílí jestřábí hlasy a průzkum mezi členy Fedu neukáže rychlejší růst sazeb (oproti březnové prognóze), nemusí mít americké krátké sazby již další silný důvod k růstu - na současných úrovních je už trh ve svých sázkách poměrně agresivní.Přesně opačně je tomu v případě ECB. Ta sice ponechá měnovou politiku beze změny. S lehkou změnou prognózy (vyšší růst a nižší inflace ) však pravděpodobně začne debatovat a rozvíjet scénáře, jak utlumit dnešní politiku měnové expanze (QE). Čekáme, že v tomto týdnu načrtne bankovní rada pouze “scénář útlumu“…, definitivní vyhlášení ovšem ještě podmíní daty a odsune na červenec. I tak by blížící se změna měnově-politického kurzu mohla být pro tržní sazby důležitá. Eurové dvouleté sazby zůstávají stále v záporných vodách a mají teoreticky hodně prostoru, kam růst.I proto v následujících týdnech a měsících zůstáváme v základním scénáři fanoušky eura . S vědomím toho, že velkým rizikem pro ECB i euro samozřejmě zůstává Itálie