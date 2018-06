Bez čísel a hesel: příště vás banka pozná pouze po hlase

Když nyní Češi volají do banky a chtějí něco vyřídit, nejdřív musejí prokázat, že jsou to opravdu oni, třeba pomocí hesla či PIN kódu. Až pak s nimi operátor cokoliv řeší. To už by se ovšem mělo brzy změnit.

Česká spořitelna, která je se skoro pěti miliony klientů největší tuzemskou bankou, totiž hodlá brzy zavést nový, mnohem rychlejší způsob ověření identity volajících.

Jak píše páteční MF DNES, místo hesel a kódů bude stačit, když volající na operátora promluví. A systém podle hlasu pozná, jestli je na druhém konci linky ten správný klient, nebo naopak imitátor či podvodník.

Takzvaná hlasová biometrie je v Česku v podstatě neznámá a spořitelna bude první bankou u nás, která moderní technologii nasadí do ostrého provozu. V zahraničí jde přitom o poměrně běžný způsob, jak ověřit identitu zákazníků a zkrátit čas, který jinak zabere hledání hesel a číselných kódů.



Podle expertů je navíc hlas každého člověka jedinečný, podobně jako otisky prstů a systém prý nedokáže obelstít ani šikovný imitátor.

Přesné datum spuštění hlasového rozpoznávání Česká spořitelna zatím neuvedla.