Hub Ventures chce vstoupit koncem června na trh START pražské burzy

Společnost Hub Ventures, největší provozovatel sdílených pracovních prostorů v zemi, chce 26. června vstoupit na trh Start pražské burzy. Sdělila to poradenská firma Starteepo, která je manažerem emise. Záměr vstoupit na burzu firma oznámila už loni v říjnu, kdy začaly přípravné práce na primární emisi akcií.



Start je určen pro rozvíjející se malé a střední české firmy, pro které je cestou, jak se dostat ke kapitálu. Těmto podnikům nabízí možnost získat kapitál přímo od investorů za zjednodušených podmínek. Regulované trhy jsou pro menší firmy prakticky nedostupné kvůli administrativě, která zvyšuje náklady vstupu na burzu.





Přípravná fáze vstupu na burzu by měla být tento týden završena schválením prospektu Českou národní bankou. Společnost si na burzu jde pro nový kapitál 25 až 90 milionů korun . Hub Ventures hodlá nabídnout 26.000 až 66.000 kusů akcií při cenovém rozpětí 960 až 1363 korun za akcii. Mezi nové investory tak bude umístěno 11,5 až 24,8 procenta firmy Hub Ventures hodlá získané peníze z emise využít z jedné třetiny na splacení akcionářských půjček a ze dvou třetin na plánované akvizice a investice . V roce 2017 dosáhla společnost tržeb 41,4 milionu korun při zisku po zdanění 3,4 milionu Kč . V roce 2020 plánuje firma tržby 102,7 milionu korun se ziskem po zdanění 11,8 milionu korun . Rok 2020 by měl být také rokem, za který plánuje společnost vyplatit investorům první dividendy . Přesné informace o transakci budou brzy oznámeny v prezentaci společnosti a v prospektu, který aktuálně čeká na schválení ČNB Hub Ventures se primárně zaměřuje na provoz takzvaných coworkingových center. Pod značkou Impact Hub v Česku nabízí ve třech centrech v Praze, Brně a Ostravě sdílené pracovní prostory, ve kterých poskytuje zázemí lidem na volné noze nebo začínajícím firmám. Aktuálně je brněnský Impact Hub největším v Evropě a celosvětově druhým největším Hubem. Vedle toho skupina provozuje rovněž konzultační společnost a investuje do rozvíjejících se firem a startupů."Coworking je fenoménem, který roste každoročně dvouciferným tempem. Hub Ventures je lídrem českého trhu," uvedl ředitel Starteepo František Bostl. Jde podle něj o investici, která by mohla vhodně doplnit portfolia českých investorů. "Relativně náročný několikaměsíční proces přípravy, který obnášel například přeměnu společnosti na akciovou, navyšování kapitálu, úpravy stanov či tvorbu prospektu, je téměř za námi," dodal Zdeněk Rudolský z Hub Ventures.Na novém trhu pražské burzy Start se v polovině května v upisovacím 14denním období upsal plný objem akcií společnosti Fillamentum a více než 30 procent emise akcií firmy Prabos Plus.