Garlinghouse (Ripple): Bitcoin není žádný všelék, jak si mnozí myslí. Přijde čas specializací

Šéf společnosti Ripple , která stojí za stejnojmennou kryptoměnou označovanou XRP , Brad Garlinghouse si došlápl poměrně ostře na bitcoin . Podle jeho mínění není doposud nejpopulárnější kryptoměna dneška žádným universálním všemocným všelékem, za který jej mnoho lidí stále ještě považuje, který by mohl řešit všechny často velmi různorodé problémy. Transakce s ním jsou velmi pomalé a zatížené vysokými náklady.Podle Garlinghouse sice bitcoin bude mít ve světě kryptoměn stále své místo, ale zdá se, že místo jedné univerzální kryptoměny se trh při řešení jednotlivých skupin problémů obrátí směrem ke specializovaným měnám respektive blockchainovým řešením určeným právě pro tento jeden konkrétní účel. Z toho pohledu také Garlinghouse nevnímá celý prostor kryptoměn jako konkurenční prostředí, kde by mohly jednotlivé měny působit proti sobě navzájem. To, že to mnohdy tak vypadá, je spíše způsobeno přístupem konkrétních lidí, kteří podobné případy vždy obrátí v boj "jednoho proti druhému".Podle posledních statistik průměrná transakce s bitcoinem trvá 42 minut. Průměrná doba vypořádání transakce s XRP jen 4 vteřiny.