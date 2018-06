USA ode dneška uvalují clo na ocel a hliník. Jak silná obchodní válka vzplane?

Spojené státy hodlají ode dneška uvalovat cla na dovoz hliníku a ocele z Evropské unie. Evropská komise hodlá v první reakci podniknout právní kroky u Světové obchodní organizace (WTO). Podle názoru EU jsou americká opatření v rozporu s pravidly WTO, protože se jednoznačně zaměřují na ochranu domácího průmyslu před konkurencí, kterou představuje dovoz. Americká opatření se mají dotknout exportu z EU, který v roce 2017 dosahoval objemu 6,4 miliardy eur, v přepočtu zhruba 165 miliard Kč.

Americký ministr obchodu Wilbur Ross ve čtvrtek oznámil, že USA začnou ode dneška uplatňovat cla ve výši 25 procent na ocel a deset procent na hliník na dovoz z Evropské unie, Kanady a Mexika.

„Čistý a jasný protekcionismus“

Podle šéfa Evropské komise Jeana-Claudea Junckera jde ze strany vlády prezidenta Donalda Trumpa o čistý a jasný protekcionismus. "Budeme bránit zájmy unie plně v souladu s mezinárodním obchodním právem," uvedl.

Juncker také varoval, že i unie uvalí dodatečná cla na nejrůznější dovoz z USA. EU již dříve předložila WTO seznam amerických produktů, na které by mohla v odvetě uvalit vysoká cla. Na seznamu se nachází například rýže, brusinky, bourbon, kukuřice, arašídová pomazánka či ocelářské výrobky.

Moody's: Zavedení dovozních cel poškodí americkou ekonomiku

Rozhodnutí Spojených států uvalit dovozní cla na ocel a hliník z Evropské unie (EU), Kanady a Mexika může sice povzbudit některé americké výrobce, ale ekonomiku USA jako celku zřejmě poškodí. Dnes to uvedla mezinárodní ratingová agentura Moody's.

"(Cla) by zvýšila vstupní náklady celé řady výrobců, mohla by vyústit v celkový nárůst cen a vyvolat odvetná opatření, která by ublížila některým exportérům z USA," cituje agentura Reuters z dnešního prohlášení šéfky společnosti Atsi Shethové.

Čeká se na odvetu Evropy i Kanady

Za neoprávněné, neodůvodněné a nebezpečné označil dnes oznámené zavedení amerických cel na dovoz evropského hliníku a oceli francouzský ministr financí Bruno Le Maire. "Odpovíme inteligentně, rozhodně a společně", sdělila německá kancléřka Angela Merkelová. Francouzský prezident Emmanuel Macron novinářům řekl, že se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem si během večera promluví.

"Naše odpověď na America First (Amerika na prvním místě) může být jen: Spojená Evropa," uvedl německý ministr zahraničí Heiko Maas. "Rozhodnutí USA uvalit cla na ocel a hliník z EU nerozumíme a odmítáme je. EU je připravena adekvátně odpovědět vhodnými protiopatřeními," dodal.

Taková jednostranná opatření jsou "chybnými odpověďmi", uvedl vysoký úředník francouzského ministerstva zahraničí Jean-Baptiste Lemoyne. Varoval, že účet za vysoká cla nakonec zaplatí američtí spotřebitelé. Evropská protiopatření budou podle něj přiměřená, "protože eskalace nikdy není dobrá", citovala ho agentura DPA.

Francouzský prezident Macron v jasné narážce na amerického prezidenta Donalda Trumpa sdělil: "Taková řešení mohou přinést krátkodobé symbolické uspokojení... Někdo si může myslet, že potěší voliče, když bude moci říct, podívejte, vyhrál jsem a změnil jsem pravidla." Ale i on připomněl, že obchodní války s sebou přinášejí zvyšování cen a růst nezaměstnanosti.



Později před novináři označil krok Washingtonu za "nelegální" a "chybný" a přirovnal jej k ekonomickému nacionalismu. "A nacionalismus, to je válka. (...) Je to přesně to, co se stalo ve 30. letech," prohlásil Macron, který naznačil, že si s Trumpem hodlá v průběhu večera promluvit.

Kanada v reakci na Rossovo oznámení uvedla, že zavede odvetná opatření zacílená na americkou ocel a hliník, ale také whisky, pomerančový džus a další potravinářské výrobky. Ministryně zahraničí Chrystia Freelandová oznámila, že cla zasáhnou zboží v hodnotě 16,6 miliard kanadských dolarů (283 miliard Kč), přičemž u některých produktů by se jednalo o 25procentní poplatek, u jiných deset procent.

Spojené státy zavedly nová cla na ocel a hliník 23. března. Evropská unie měla doposud z placení těchto poplatků výjimku. Ross uvedl, že jednání s EU sice přineslo pokroky, ty však nebyly dostatečné k prodloužení výjimky. Dodal, že Spojené státy chtějí v rozhovorech pokračovat.

Evropská unie již dříve předložila Světové obchodní organizaci (WTO) seznam amerických produktů, na které by mohla uvalit vysoká cla jako odvetu za cla na dovoz oceli a hliníku do Spojených států. Na seznamu se nachází například rýže, brusinky, burbon, kukuřice, arašídová pomazánka či ocelářské výrobky.