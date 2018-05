Přibývá matek, které začínají podnikat na mateřské dovolené

E-shop s oblečením „babies for baby“ založila Šárka, maminka dnes tříleté dcery Mariany. Říká, že správný překlad jejího obchodu je Děti sobě. „Malé dítě oblečení neunosí a kupování nových je velmi drahé. Párkrát jsem zkusila prodat některé oblečení, ale bylo s tím víc starostí a dopisování, než kdybych ho vyhodila. Dneska mám e-obchod nejen s oblečením, ale i s hračkami a domácím zbožím. Nebylo to úplně jednoduché, ale ani moc těžké. Manžel založil webové stránky a e-shop, musela jsem si zařídit různá osvědčení, potvrzení a certifikáty, což také trvalo nějakou dobu. Využila jsem shopter.cz, založila jsem startovací Crowdfundingovou kampaň na startovac.cz. Dneska už mi obchod běží normálně a jsem spokojená.

Eva Vašková Čejková začala podnikat už ve dvaceti letech. Říká, že ji nebavilo sedět někde 8 a půl hodiny za stolem, mít hotovou práci a čekat, až „padne“. Založila firmu ConPro. Od roku 2007 vedla sérii lifestylových konferencí Manuál úspěšné ženy (ve zkratce MUŽ), které se konaly pravidelně dvakrát do roka. Nepolevila ani v době, kdy šla na mateřskou dovolenou se synem Františkem. V té době založila firmu Ženy, s.r.o. „Na mateřské přišla změna. Toužila jsem po něčem novém. A tak přišel nápad na projekt pro ženy. Chtěla jsem oslovit velké množství žen různého věku, vytvořit komunitu, kde mohou ženy diskutovat, inspirovat se. Ženy, s.r.o. je aktivní komunita žen, která sama tvoří obsah webu a my se snažíme jim pravidelně nabízet různé příležitosti na zajímavé čtení, testování produktů, soutěže a výhledově bychom chtěly ženám zprostředkovávat i práci .“

Podívejme se ještě na několik statistických údajů za poslední roky. Například v roce 2015 internetové obchody s dětským zbožím tvořily 3 % české e-commerce, na konci roku 2017 to bylo celých 6%.

Ženy na mateřské dovolené hledají kontakt s okolím a zároveň profesní uplatnění. Velmi často obchodují s dětským zbožím. Většinou během mateřství totiž narazí na nedostatky, které řeší okolo péče o dítě. Při zakládání e-shopů jim hraje do karet také fakt, že jeho založení je poměrně jednoduchá záležitost. Většina maminek se inspiruje u kamarádek, které e-shop v minulosti založily nebo které se znají s úspěšnými podnikatelkami. Není výjimka, že některé e-shopy zakládají pro své přítelkyně či manželky na mateřské dovolené právě muži. Chtějí, aby se jejich polovičky realizovaly a zůstávaly v kontaktu s okolím.

