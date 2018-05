Italská politická vřava pokračuje, trhy se však stabilizovaly. Po masivním výprodeji italských akcií a dluhopisů, který byl v úterý doprovázen oslabením eura, se tato aktiva ustálila na vyšších hodnotách. Do úplného klidu má ale situace hodně daleko. Antisystémové strany se teď proto pokouší vše zachránit doslova na poslední chvíli před prvním možným termínem předčasných voleb, se kterými by se na trhy vrátila volatilita podobná té ze začátku týdne.

Toto italské „na poslední chvíli“ spočívá v hledání náhrady za jméno ekonoma Paola Savony, který byl původně navržen na post ministra financí. Italský prezident Sergio Mattarella ho však kvůli jeho euroskepticismu odmítl jmenovat, což nakonec odstartovalo současnou politickou krizi. Vedle hledání „alternativy“ je dle agentury Reuters ve hře i možné rozšíření koaličních jednání Hnutí pěti hvězd a Ligy severu o pravicovou stranu Bratři Itálie.

A jak se zdá, na trhy tato informace, byť ji agentura Reuters získala od neveřejného zdroje, zapůsobila, dokonce i nehledě na to, že lídr Ligy severu Matteo Salvini – s vědomím, že se jeho straně daří přebírat voliče například Hnutí pěti hvězd – apeloval na předčasné volby konající se co nejdříve. A tak by se i zřejmě stalo, pokud by strany nenašly náhradníka za Savona, kterého by italský prezident akceptoval. Jako první termín předčasných voleb by se pak nabízel 29. červenec, ke kterému se již v úterý přihlásil designovaný premiér Cottarelli, aktuálně (i kvůli úternímu vývoji italských trhů) čekající na výsledek hledání nového návrhu na ministra financí.

Co se týče investorů, ti se po úterním propadu vrhli na levnější nákupy jak v případě akcií, tak i dluhopisů. Ve druhé zmiňované skupině aktiv se italskému ministerstvu financí podařilo upsat pěti a desetileté bondy, přičemž u druhého instrumentu byla pozorována vůbec nejvyšší poptávka od prosince 2017. Pokud se však zaměříme na ocenění obou instrumentů, v případě desetiletých byla lehkou vadou na kráse průměrná nabídka 25 centů pod cenou, zatímco u pětiletých se pohybovala na 24 centech nad cenou. Podle agentury Bloomberg tak nelze jasně říci, zda byla aukce natolik úspěšná, či nikoliv, obzvláště když byla navíc podpořena reinvesticemi zdrojů z bondů splatných v tomto týdnu.

O něco jasnější byl sentiment na euru, které se po úterním oslabení na více než půlroční minima posunulo zpět nad hranici 1,160 EURUSD. K ziskům společné evropské měny vedle uklidnění italských trhů přispěla i některá data jako například německá nezaměstnanost dosahující rekordní hodnoty 5,2 % či německá inflace, která v květnu zrychlila z 1,6 % meziročně na 2,2 % především díky cenám energií. Relativně pozitivně zapůsobil i ukazatel sentimentu eurozóny, jenž sice mírně klesl, avšak mnohem méně, než trh původně očekával.

Ani dnešní den nebude z hlediska evropských dat chudý. Klíčovým číslem bude bezesporu inflace eurozóny za květem, kde trh očekává zrychlení na 1,6 % meziročně. Ještě větší důraz pak bude kladen na jádrové vyjádření, kde se čeká návrat na hodnotu 1 % meziročně z předchozích 0,7 %. Z USA se následně dočkáme jádrového vyjádření indexu spotřebitelských výdajů.

Aktuálně se euro vůči dolaru obchoduje na 1,168 EURUSD, dolarový index se nachází na hodnotě 93,98 bodů. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí 1,156-1,171 EURUSD.*

Uklidnění evropských trhů reflektovala i koruna, která se po úterním oslabení až k nejslabší hodnotě letošního roku na 25,94 za euro, vrátila zpět směrem k hranici 25,80 EURCZK.

Domácí kalendář zůstává i nadále prázdný, tudíž hlavním fundamentem vývoje domácí měny zůstává dění na světových trzích. Datový klid vydrží ještě dnes, zítra se pak dočkáme indexu PMI sektoru průmyslu a především revize HDP za první kvartál.

Koruna se aktuálně obchoduje na 25,85 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,79 až 25,87 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,04 až 22,23 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.