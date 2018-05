Polsko: Za stáčení kilometrů 5 až 8 let?

Není žádným tajemstvím, že ve středoevropském regionu se Česká republika stane jedinou zemí, kde není stáčení kilometrů při prodeji automobilů klasifikováno jako trestný čin a adekvátně trestáno. Toto konstatování bude platit bez výjimky ve chvíli, kdy bude schválena v Polsku novela trestního zákoníku. Ministerstvo spravedlnosti už návrh připravilo a sazba za tento trestný čin je v návrhu stanovena na 5 až 8 let vězení.

Podstatné je, že návrh počítá s postihem nejen pro toho, kdo si stočení objedná, ale i pro toho, kdo ho „jen provede“, tedy řekněme technika. Postih je navrhován v rozmezí od tří měsíců do pěti let ve vězení, v případě organizované činnosti od 6 měsíců až po 8 let.

Třetí, kdo může být potrestán, je samotný majitel vozu, a to v případě, když nehlásí na stanici pro kontrolu vozidel (obdoba našich STK), že sčítač kilometrů nebo celý přístroj nebo jeho díly byly vyměněny, či se s ním jinak manipulovalo.

Problém, který v tomto ohledu vidí odborné sdružení automobilových opraven, je v tom, že v případě podnikatelů s velkým vozovým parkem nemusí být dodržena poměrně krátká doba, která je stanovena pro oznámení STK o změně přístroje. Proto se navrhuje zavést povinnost informovat majitele vozidla, o externě provedených změnách. Za to by byla zodpovědná osoba nebo firma, která příslušné práce provede.

V této souvislosti je plánována i úprava zákona o silničním provozu, kde by se zvýšil počet subjektů oprávněných kontrolovat stav najetých kilometrů (policie, četnictvo, pohraniční stráž). V této souvislosti sdružení navrhuje ošetřit situaci, kdy při „čtení“ údajů dojde vinou člověka k chybě. Například když důstojník policie nesprávně přečte údaj o najetých kilometrech a zadá ho do systému. Následkem pak může být velmi vysoký, ale neoprávněný postih. Podle sdružení je tak na místě dvojí kontrola.

Jaká je situace dnes v Polsku? V současné době majitel vozu může odebrat měřící přístroj, to není ze zákona zakázáno. Jinak řečeno, majitel vozu může sám nebo prostřednictvím odborné služby opravit stav údajů rychloměru, ovšem nesmí při prodeji auta vynechat informace o této opravě. Takový čin dosud nebyl samostatným trestným činem, přitom zavádějící informace poskytnuté kupujícímu o stavu vozu a najetých kilometrech splňuje známky trestného činu uvedeného v 286 § trestního zákona. Podle tohoto ustanovení, kdo za účelem finančního zisku záměrně oklame jinou osobu, záměrně „vloží“ chybu, nebo využije neschopnosti správně identifikovat reálný stav, bude mu v budoucnu hrozit odnětí svobody. Nově se v tomto případě navrhuje po změně zákona stanovit trest odnětí svobody od 6 měsíců až do 8 let.

Důvod k tak vysokým navrhovaným postihům? Podle odhadů polské Asociace prodejců automobilů má až 80 procent vozidel dovezených do Polska stočené kilometry. Vzhledem k tomu, že ročně se k našim severním sousedům doveze zhruba jeden milión vozidel, znamená to obrovské číslo podvodů. Za důvod jejich páchání je považován kromě jiného i fakt, že podle polského práva dosud není tato nezákonná manipulace s měřícími přístroji automobilů a stáčení kilometrů trestným činem.

Přitom existuje celá řada řešení, jak bojovat proti tomuto podvádění a reálně také okrádání lidí kupujících ojeté automobily. Jednak jde o jednoznačnou právní úpravu, kterou mají například v Německu, Rakousku, Slovensku …

Dalším krokem, podobně jako v Belgii od roku 2006, by byl systém Car Pass. Stručně řečeno, jedná se o centrální databázi daných údajů o vozidlech, která jsou pravidelně doplňována při různých návštěvách technických kontrol, servisů, během inspekcí a podobně. Každé auto má zvláštní dokument s těmito údaji, bez kterého nemůže být vůbec prodáváno, respektive zaregistrováno a přihlášeno k provozu. Je to jednoduchý systém, kterým se počet vozů se stočenými kilometry v této zemi snížil téměř na nulu.

Polští europoslaneci považují současné právní prostředí v EU ze strany Evropské komise za nedostatečné a navrhují přijmout jednotné a jednoznačné zásady pro všechny země, aby se problém „nepřeléval“ do východoevropských států.