Cesta do Chorvatska se může pořádně prodražit. Na cosi dát pozor?

Češi berou každý rok Chorvatsko útokem, aby se vám cesta ale zbytečně neprodražila, měli byste při cestě k Jaderskému moři dodržovat několik pravidel. V opačném případě totiž hrozí tučné pokuty. Chorvatsko patří každoročně mezi nejoblíbenější cílové destinace Čechů, při cestě a pobytu v zemi je ale třeba dbát několika pravidel, na jejichž dodržování dohlížejí tamní úřady. Věděli jste třeba, že vaši domácí mazlíčci potřebují cestovní pas? Nebo že vás někde mohou pokutovat za chození v plavkách? Cestování a mýto Když cestujete do Chorvatska, musíte mít platný řidičský průkaz, technický průkaz a doklad o pojištění (tzv. zelenou kartu). V případě, že nejste majitelem vozidla, měli byste si obstarat prohlášení, že vozidlo máte půjčené (v chorvatštině nebo angličtině). Policie ho může vyžadovat. V Chorvatsku není potřeba mít dálniční známku, platí se ale mýta. Informace o úsecích, kde musíte zaplatit, a aktuální ceník najdete zde. V Chorvatsku je sice povolena hranice 0,5 promile alkoholu v krvi řidiče, nicméně v případě dopravní nehody je požití alkoholu považováno za zásadní přitěžující okolnost. Proto je třeba se konzumace alkoholu před jízdou nebo během jízdy vyvarovat. Při jízdě je zakázáno používat mobilní telefon s výjimkou přístrojů hands-free. V případě dopravní nehody je nutné, aby si provozovatel vozidla od policie vyžádal záznam o poškozeném vozidle. Bez tohoto dokladu není dovoleno z Chorvatska vycestovat. Pro přepravu dítěte mladšího 5 let je povinné používání dětské autosedačky. Pro cyklisty mladší 16 let platí povinné používání ochranné přilby. Informace o cenách pohonných hmot a seznam plynových stanic lze najít zde. Co je součástí povinné výbavy v Chorvatsku, se dočtete zde: Nejvyšší povolená rychlost Co se nejvyšší povolené rychlosti týče, ta je stejná jako v České republice. Na dálnici nesmíte jet více než 130 km/hod, na komunikacích pro motorová vozidla 110 km/hod, mimo osady 90 km/hod, v osadách 50 km/hod - pokud není místní úpravou stanoveno jinak. Pozor: Pro mladé řidiče do 24 let věku platí jiná pravidla. Nesmí překročit rychlost 80 km/h na silnicích mimo obec , 100 km/h na rychlostních silnicích, 120 km/h na dálnicích, varuje ÚAMK. Pokuty při řízení - překročení nejvyšší povolené rychlosti mimo obec - 500 – 7 tisíc HRK

- překročení povolené rychlosti v obci - 300 – 15 tisíc HRK

- používání telefonu za jízdy - 500 HRK

- řízení pod vlivem alkoholu - 700 - 15 tisíc HRK

- řízení pod vlivem drog a omamných látek - až 15 tisíc HRK

- parkovací přestupky - až 300 HRK

- parkování na místě pro tělesně postižené - 700 HRK

- nezapnuté bezpečnostní pásy - 500 HRK

- nedání přednosti v jízdě - 2000 HRK

- zakázané předjíždění - až 2000 HRK

- jízda na červenou - 2000 - 5000 HRK

- jízda v protisměru - 2000 - 5000 HRK

- Pozor: V krajním případě, jakož i v případě nezaplacení pokuty, může soud vyslovit řidiči trest odnětí svobody až do 60 dnů! Zákazy a nařízení Až do vězení se můžete dostat za nocování ve volné přírodě. Na celém území Chorvatska platí přísný zákaz! Povolené je jen ubytování v hotelu, kempu a privátu. Potápění se vzduchovými lahvemi lze v Chorvatsku provozovat pouze s povolením vydaným místně příslušným Přístavním kapitanátem nebo jeho pobočkou. Je striktně zakázáno vynášet z mořského dna jakékoliv předměty, které by mohly být kulturní památkou. v Chorvatsku je trestné držení jakéhokoliv i sebemenšího množství drog a omamných látek - byť i pouze pro osobní potřebu. Kontrola držení takovýchto látek je prováděna jednak na hraničních přechodech při vjezdu do Chorvatska, tak i během pobytu na území. Osoby držící drogy jsou následně trestány finančně nebo i odnětím svobody. Do Chorvatska si s sebou můžete vzít domácí zvířata jako kočky, psy a fretky. Podmínkou ale je, že musíte mít jejich cestovní pas, kde budou zapsaná veškerá očkování. Pokud chcete převážet jiná zvířata, potřebujete povolení od veterináře. A jestli vlastníte pitbulteriéra, můžete narazit na další problém. Protože toto plemeno není zapsáno v rejstříku v evropské databázi FCI, a může jít tedy o potenciálně nebezpečné zvíře, do země s ním jet nesmíte. Povolení přitom nejsou ani jeho kříženci.

Zaplatit pokutu ale můžete i za další věci - jako třeba procházky v plavkách. Třeba ve Splitu za to hrozí postihy až do výše v přepočtu 3600 korun. Co se týče města Hvar, které navíc bojuje s opilostí, za pohyb bez trička nebo v plavkách můžete zaplatit i 12 500 korun. I 17 500 korun dostanete za pití alkoholu či spaní na veřejnosti.