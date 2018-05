ČEZ: Ministrovy kalkulace kolem vykoupení minorit oceňují firmu na 615 Kč na akcii

Podle ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera by vykoupení minoritních akcionářů ČEZu stálo státní pokladnu 100 mld. Kč. A to není podle ministra realizovatelné, lepší by bylo využít tyto prostředky na stavbu jaderného bloku.

Zmíněná částka oceňuje ČEZ na cca 615 Kč za jednu akcii, to by znamenalo téměř 11% prémii k páteční zavírací ceně. Diskuse o dostavbě jádra pokračuje. Kompletní podklady týkající se dostavby jaderných reaktorů by měl Stálý výbor pro jadernou energetiku předložit vládě v listopadu, aby mohla rozhodnout do konce roku. Pokud by došlo k rozdělení ČEZu a výkupu minoritních akcionářů měla být z našeho pohledu cena společnosti ještě vyšší.