Minutes ECB - nadále optimistická nálady i přes některá nepříznivá data

Ve včera zveřejněném záznamu z jednání Rady guvernérů ECB konaného koncem dubna se přiznává, že informace z poslední doby přinesly z pohledu růstu eurozóny v nejbližší budoucnosti převážně nepříjemná překvapení (po několika čtvrtletích naopak překvapivě silnějšího růstu). <br> Podle mínění guvernérů je však s dostupnými daty v souladu zároveň „solid and broad-based expansion across sectors and countries“. Podporu přitom poskytují příznivé podmínky financování (čti: úrokové sazby), dobře se vyvíjející trh práce a pokračující růst příjmů a zisků. <br> To, co ECB zajímá nejvíc, tedy inflační tlaky uvnitř ekonomiky, však zatím nevykazuje „přesvědčivé známky trvalejšího rostoucího trendu“. Naštěstí tedy aspoň „nedávný vývoj mezd signalizuje mírný trend směrem vzhůru“.



Michal Skořepa