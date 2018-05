Obchodování v regionu dnes klidné, turecká lira obnovila svůj propad (Komentář)

Čtvrteční obchodování v regionu i na trhu eura s dolarem bylo poměrně klidné, alespoň v porovnání se středečními turbulencemi. Koruna vůči euru setrvala na letošním minimu 25,81 CZK/EUR. Ostatní středoevropské měny si odepsaly zhruba desetinu procenta. Euro se vůči dolaru udrželo nad hladinou 1,170 USD/EUR.

Pozornost investorů se upínala především na tureckou liru. Poté, co se tamní centrální banka snažila dupnout na brzdu výprodejů prudkým zvýšením sazeb a lira mírně posílila, se její kurz vrátil k oslabování. Investoři se obávají Erdoganova tlaku směrem k autoritativnější vládě, což by mohlo ještě více ohrozit nezávislost centrální banky a vést například ke snížení úroků. Co by se mohlo zdát jako dobrá věc pro ekonomiku, to by se v dlouhodobém horizontu podepsalo na vyšší inflaci a různých nebezpečných bublinách. Turecko zároveň trápí velká závislost na půjčkách v cizích měnách. Oslabování liry vede k rostoucím obavám, že například turecké firmy nebudou schopné splácet své závazky ve zdražujících se zahraničních měnách, což vede k dalšímu oslabování liry. Budoucnost liry je ale závislá především na směřování tureckého státu jako celku a na výsledcích červnových předčasných voleb. Její pokles ještě zdaleka nemusí být u konce.