Fed bude tolerovat přestřelení 2% inflačního cíle

Kurz eurodolaru zůstává nízko, což je evidentně výsledkem evropských problémů, neboť včerejší zápis z jednání Fedu vyzněl po všech stránkách holubičím způsobem.Pojďme nejprve do Evropy , kde trable eura začínají u vývoje (čti výprodeje) italského vládního dluhu a naopak končí u evidentního ochlazování ekonomického růstu. To včera potvrdil další pokles podnikatelských nálad PMI ve Francii a Německu, resp. v celé eurozóně. Z toho pochopitelně euro nemohlo mít radost.Nicméně slabou pozici eurodolaru nijak nenalomilo jasně holubičí vyznění podrobného zápisu z posledního jednání Fedu, z něhož vyšlo najevo, že FOMC začíná brát 2% inflační cíl přísně symetricky, a tak bude dočasně tolerovat přestřelení cíle (neboť jsme byli několik let pod ním).