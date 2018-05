Přehled míst samosběru: Sezóna jahod začala dřív.

Sezóna jahod přišla letos dřív! Díky teplému a slunečnému počasí posledních týdnů už začaly dozrávat a prodejci zahájili i první samosběry. Kde už jahody prodávají a kde si je můžete sami natrhat?





Praha

Kunratické jahody

Prodej jahod začne nejpozději v pondělí 28. května na tradičním místě u kunratického kostela od 8 hodin. Termín konání prvního samosběru jahod prozatím není možné odhadnout. K zveřejnění termínu dojde počátkem června.

http://www.kunratickejahody.cz/

SCHWENK Jahody s.r.o.

"Prozatím to vypadá, že samosběr začne koncem května (cca 25.5.2018), podle dozrání jahod," informuje firma na facebooku.

http://www.schwenk-jahody.cz/

Jahody Kunratice

Sklizeň jahod byla zahájena již 22. května a prodej probíhá na stejném místě jako v uplynulých letech – na parkovišti vedle kostela sv. Jakuba v Kunraticích. Prodejní doba do soboty 26. května od 9 hodin do vyprodání, neděle 27. května zavřeno. Od pondělí 28. května bude otevřeno od 8 hodin do vyprodání. Aktuální cena jahod je 86 Kč/kg.

První konání samosběru odhaduje firma v termínu od 5. do 12. června. Konat se budou pravidelně v úterý, pátek a sobotu od 7 do 18 hodin.

http://www.jahody-kunratice.cz/

Jahodárna Sedlčánky

Prodej jahod je již zahájen. Samosběry by měly začít od 1. června. Cena za kilogram zatím není určena.

http://www.albaflor.eu/clanky/jahodarna/





Jahodárna Vraňany

První orientační samosběr na jahodové farmě Vraňany bude ve čtvrtek 24. května od 7 hodin. "Budeme se snažit mít otevřeno do 18 hodin, ale nyní nelze odhadnout, kolik přijede sběračů. Proto doporučujeme sledovat naše stránky, kde budeme aktuálně informovat. Cena samosběru je 45,-Kč/kg. Termíny dalších samosběrů včas upřesníme," informuje farma na facebooku.

https://www.jahodarna-vranany.cz/

Ovocné sady Bříství

Prodej i samosběr jahod zahajují na poli v Bříství u Křečhoře v pátek 25. května. Otevřeno bude každý den od 7 do 20 hodin.

http://bristvi.cz/

Jahodárna Rataje nad Sázavou

Sklizeň jahod odstartuje začátkem června. O samosběru se firma doporučuje informovat předem na telefonu 605 586 323 nebo 604 757 759. Předpokládaná cena natrhaných jahod je 70 Kč/kg, u samosběru 50 Kč/kg.

http://jahodarna-rataje.websnadno.cz/

Jahody Oskořínek

Předpokládané zahájení samosběru je první týden v červnu. Pro aktuální informace sledujte webové stránky.

http://www.jahody-oskorinek.unas.cz/index.htm#samosber

Starokolínské jahody

Samosběr probíhá už od 20. května dle počasí od 7 do 21 hodin v lokalitě U čerpačky ve Starém Kolíně. Cena za již nasbírané jahody 50 - 55 Kč/kg, samosběr 40 Kč/kg.

http://www.starokolinskejahody.cz/index.php





Jahodárna Kouřim

Prodej jahod bude pravděpodobně zahájen začátkem června. Samosběr bude zahájen okolo 10. června. Prodej natrhaných jahod bude probíhat denně od 7 do 19 hodin, cena 65 Kč/kg, u samosběru 55 Kč/kg.

http://www.jahodarna-kourim.cz/





Berry servis,s.r.o.

Samosběr jahod zahájili již 23. května. Sbírat je možné do vlastních nádob nebo zakoupit loubkové košíky. Cena za kilo jahod je 49 korun. Je možné zakoupit také již natrhané jahody.

http://berryservis.cz/

Jahodárna Dobré Pole

Jahody začali prodávat v pondělí 21. května. Prodej probíhá každý den dopoledne nebo po domluvě.

http://www.dobre-pole.cz/uvod/

Bavorovské jahody

Předpokládaný začátek samosběru je na začátku června. Plantáže bývají otevřeny od 8 do 18 hodin.

https://www.jahodybavorov.cz/

Jahodová plantáž Dolní Pěna

"Sklizeň jahod v roce 2018 se blíží. Aktuální informace o zahájení a jednotlivých samosběrech budou zde a na telefonu 384 388 289," uvádí firma na svých stránkách.

http://www.jahody-nouza.cz/

Farma Mokrá u Soběslavi

Sběr jahod by měl začít v průběhu června. Konkrétní datum zveřejní firma na svých stránkách.

http://jahodymokra.cz/o-sberu-jahod

Farma u Miklasů

Samosběr jahod by měl začít příští týden. Přesný termín upřesní farma na svých webových stránkách.

http://www.farmaumiklasu.cz/

Jahodárna Klatovy

Prodej natrhaných jahod byl již zahájen. Rezervovat si je můžete na čísle 604 557 096. Cena je 90 Kč/kg.

http://www.jahodyklatovy.cz/

Kde seženete jahody ve zbylých krajích, se podívejte na následující straně

Karlovarký kraj

Jahody Funck

Jahod by podle farmy měl být letos dostatek, rozšířili totiž samosběr o další pole. Prozatím ale spuštěn není, bližší informace budou na webových stránkách v pátek po kontrole polí.

http://www.jahodyodrava.cz/

Zahrada Svádov

Prodej jahod z fóliovníků byl zahájen už 11. května, prodej jahod z pole pak 21. května. Stánek ve Svádově u silnice bude otevřen kolem 28. května.

http://www.zahradasvadov.cz/

Jahody Cítoliby

Aktuální stav na samosběrech:

Teplice - dostatek jahod

Žatec - dostatek jahod

Most - po víkendu je pole hodně sebrané, ale jahody je zde možné stále zakoupit

Chomutov - budeme otevírat přibližně za týden

Cítoliby u Loun - budeme otevírat přibližně za týden

Aktuální cena za samosběr je 70kč/kg. Za nasbírané jahody je cena 100kč/kg. Otevřeno je každý den od 8 do 19 hodin.

http://jahody-samosber.cz/

Sempra Turnov

Prodej prvních jahod už byl zahájen, firma žádá zákazníky, aby si vozili vlastní nádoby. První samosběr by mohl proběhnout koncem května.

http://www.agrolhota.cz/index.php

Agrodružstvo Lhota pod Libčany

Samosběry jahod už probíhají, a to od 8 do 18 hodin. "Vzhledem k tomu, že jahody začínají nazrávat, může se stát, že další den bude samosběr přerušen. Proto Vás prosíme o sledování aktuálních informací na našich webových stránkách nebo si zatelefonujte na č.: 495 585 401 -3," píše společnost. Cena je 46 Kč/kg. Cena již natrhaných jahod je 40 Kč/500 g.

http://www.agrolhota.cz/index.php

Jahody Piletice

Samosběr začne v sobotu 26. května, dále pak 28. a 29 května, vždy od 8 do 18 hodin. Cena jahod ze samosběru je 45 Kč/kg. Koupit si můžete také již natrhané jahody.

http://www.jahodypiletice.cz/

Jahody od Houdy Přelovice

Samosběry již probíhají, konkrétní data najdete vždy na webových stránkách nebo na čísle 466 416 309. Cena je 40 Kč/kg.

http://www.jahodyodhoudy.cz/pg_prodej_plodu

Klička Osík s.r.o.

"Příjem objednávek na trhané jahody je pozastaven. Případné objednávky až při sklizni po 4.6., ale pěstování jahod jsme omezili, takže nebudeme schopni nabídnout jahody všem zájemcům. První samosběr se pravděpodobně uskuteční v pondělí 28.5. ještě upřesníme," píše se na webových stránkách.

http://www.klicka-osik.cz/

Farma Drahoš

Zahájení letošní sklizně očekávají přibližně koncem května. Termíny budou upřesňovat podle počasí a dozrávání.

http://www.farmadrahos.cz/

Jahody Staré Ždánice a Podůlšany

Samosběry již probíhají, konkrétní data najdete vždy na webových stránkách. Cena jahod při samosběru je 45 Kč/kg.

http://www.jahody.cz/

Kde seženete jahody ve zbylých krajích, se podívejte na následující straně

Jahody Šantrůček – Havlíčkův Brod

Předpokládaný začátek sběru jahod je konec května. Trhat můžete do vlastních nádob nebo lze zakoupit kelímky na 1 kg, košíky na 3 kg, bedýnky na 5 kg.

https://www.jahodyhb.cz/jahody-samosber

Jahody Ondráček

Předpokládaný začátek sklizně je začátek června. Samosběr probíhá v bývalém areálu ovocné školky Malochýn.

http://www.jahodyondracek.cz/

Jahodárna Bratčice

Samosběr i prodej jahod byl zahájen. Cena jahod ze samosběru je 50 Kč/kg.

http://www.jahodarnabratcice.cz/index.html

Brno – Slatina

Samosběry jahod již probíhají, příští budou v pátek 25. května a v neděli 27. května. Cena je 55 Kč/kg.

https://www.jahodarny.cz/brno/

Moravský Žižkov

Samosběr jahod byl zahájen v úterý 22. května. Další pak budou probíhat 24., 25, 28, a 30. května a 1. června. Cena je 50 kč/kg.

https://www.ovocnarstvibuzrla.cz/

Jahody Šakvice u Hustopeče

"Sklizeň samosběrem v roce 2018 bude zahájena někdy kolem 25.5., přesný termín bude včas oznámen. Sklizeň bude probíhat stejně jako minulé sezóny, jen cena bude letos o něco vyšší - 45 Kč/kg," informuje prodejce.

http://jahody.vyrobce.cz/prodej.htm

Jahody – Pavel Jebáček

Jahody zatím nezrají, objednávky začnou přijímat od začátku června. Možnost samosběru bude až na konci sklizně předběžně od 20. června.

http://jablka-jahody.jex.cz/menu/aktualne-u-nas

Jahodárna Olomouc – Slavonín

Jahody si můžete koupit každý den od 10 do 18 hodin. Za kilogram zaplatíte 55 Kč.

https://www.jahodarny.cz/slavonin/

Jahodárna Prostějov – Určická

První samosběr je naplánován na středu 23. května. Další termíny budou upřesněny na webových stránkách. Cena je 55 Kč/kg.

https://www.jahodarny.cz/prostejov

Jahodárna Vaklima – Holešov

Předpokládané zahájení samosběru bude v pátek 1. června. Cena se pohybuje mezi 40 – 65 Kč/kg, dle velikosti jahod.

http://www.jahodyzholesova.cz/

Zahradnictví Lička

Samosběry jahod začnou v sobotu 26. května, budou cca 3 týdny každé pondělí, středu a sobotu, a to od 8 do 12 hodin nebo do vysbírání. Cena je 40 Kč/kg.

http://www.farmalicka.cz/

Zahradní centrum Komárov

Samosběr jahod byl zahájen 21. května. Otevřeno je každý den od 9 do 18 hodin. Cena je 49 Kč/kg.

https://www.zc-komarov.cz/