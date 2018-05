Roboti v polích mohou znamenat potíže pro agrochemické giganty

Na poli s cukrovou řepou u švýcarské vesnice Bavois se minulý týden, namísto obvyklejších traktorů a kombajnů, projížděl solárními panely poháněný robot připomínající stůl na kolečkách. Vozítko svou kamerou rozeznalo jednotlivé rostliny, identifikovalo plevel a ten následně postříkalo tryskami na mechanických ramenech. Šlo o poslední fázi testování nové generace zemědělských zařízení s umělou inteligencí, které výrazným snížením poptávky po univerzálních herbicidech slibují narušit nadvládu chemických gigantů nad odvětvím o velikosti 100 miliard dolarů.

Průmysl s pesticidy a geneticky modifikovanými (GM) rostlinami, dominovaný společnostmi jako Bayer, DowDuPont nebo BASF, se připravuje na dopad vstupu digitálních technologií do zemědělství. A jde o hodně, prodeje herbicidů ročně dosahují hodnoty 26 miliard dolarů a vytvářejí 46 % celkových tržeb pesticidů, až 90 % GM rostlin pak má zabudovánu nějakou formu rezistence vůči herbicidům, vyplývá z analýzy společnosti Phillips McDougall.

Přestože nový postup odplevelování po jednotlivých rostlinách je teprve na začátku, jeho nástup značí odklon od standardních metod pěstování plodin. V současnosti jsou používány neselektivní látky, jako je Roundup společnosti Monsanto, na rozsáhlé plochy polí osázených GM plodinami. Tyto postupy jsou základem jednoho z nejlukrativnějších byznys modelů v zemědělství.

Podle společnosti ecoRobotix, vývojáře švýcarského robotického odplevelovače, by mohl jeho výrobek snížit spotřebu herbicidů jednotlivých farmářů až na dvacetinu současného množství. Podle vlastních slov je firma blízko podpisu dohody o financování s investory a plánuje uvést robotické vozítko na trh již příští rok. A firma ecoRobotix není v tomto oboru sama, s přístrojem na rozpoznávání plevele od plodin přišel také americký start up Blue River, podpořený výrobcem traktorů Deere & Co.

ROBO Global, poradenská firma zaměřující se na robotiku a investice do automatizace, si myslí, že význam specifických a přesných postřiků jednotlivých rostlin čeká podstatný nárůst. „Velká část technologie je již připravena. Je to jen otázka jejich zabalení do jednoho stroje za tu správnou cenu pro zemědělce“, říká Richard Lightbound, generální ředitel ROBO pro Evropu, Blízký východ a Afriku.

Podle Jeneiva Shaha, manažer fondu Sarasin Food & Agriculture Opportunities spravujícího 152 milionů liber, pak může nová technologie ohrozit zemědělské podnikání Bayeru nebo Syngenty, podobně jako byznys výrobců osiva. „To, že firma zaměřená na výrobu traktorů a stroje pro osívání jako John Deere technologii podpořila, znamená, že její adopce farmáři na americkém středozápadě nebude trvat dlouho, dodává Shah.

Podle Shaha by měly velké agrochemické společnosti urychlit své investice do přípravy na nové digitální technologie. „Zavedení hráči musí investovat mnohem více než doposud, aby za deset let byly v lepší pozici. Naléhavost těchto kroků bude narůstat s tím, jak zemědělci začnou používat některé z pokročilých souprav, které přicházejí na trh“, dodává Shah.

Michael Underhill, investiční ředitel Capital Innovations, má podobný názor. „Přesnost vede k efektivitě, efektivita vede k nižší spotřebě, nižší spotřeba vede k nižším maržím, a to povede k štíhlejším a soupeřivějším firmám,“ dodává Underhill.

Zdroj: Reuters, ecorobotix.com