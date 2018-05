Sněmovna schválila omezení nepoctivých prodejců životního pojištění

Poslanecká sněmovna dnes ve 3. čtení schválila návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění. Hlavními cíli zákona jsou omezení nepoctivých prodejců životní pojištění, větší srozumitelnost smluvních podmínek, celkové zvýšení standardu služeb v pojišťovnictví a sjednocení pravidel distribuce produktů s ostatními sektory finančního trhu.

Jedním z důležitých prvků, který pomůže všem klientům při sjednávání investičního pojištění, je souhrnná informace o nákladovosti takového pojištění. „Zákazník bude mít před podpisem smlouvy stručnou, přehlednou a srozumitelnou informaci o tom, kolik za sjednanou dobu zaplatí na pojistném, co z toho bude použito na úhradu nákladů pojišťovny a co na investice a jaká částka mu bude vyplacena zpět při nulovém zhodnocení. Reagujeme tím na případy poškozování zákazníků zejména při sjednávání investičního a kapitálového životního pojištění,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. Takováto informace by z pohledu Ministerstva financí měla být jedním z klíčových nástrojů boje proti nekalým obchodním praktikám v pojišťovnictví, označovaným jako přepojišťování.

Ke zvýšení kvality pojišťovacích služeb by pak měl přispět nový standard požadavků na odbornost osob sjednávajících pojištění, tj. jak pojišťovacích zprostředkovatelů, tak zaměstnanců pojišťoven. „Všechny tyto osoby musí před zahájením své činnosti složit odbornou zkoušku zaměřenou na praxi. Dosud se ověřovaly široké, teoretické znalosti, nově budou distributoři prokazovat konkrétní praktické znalosti a dovednosti nezbytné pro profesionální jednání s klienty,“ vysvětlila Alena Schillerová.

Zákon navazuje na úpravu, která již nyní platí na kapitálovém trhu a v sektoru spotřebitelských úvěrů. Toto mezisektorové sjednocení regulace umožní zpřehlednit právní řád i snížit náklady regulovaným osobám. Ke kultivaci trhu a eliminaci nepoctivých prodejců pojištění přispěje i významné rozšíření pravomocí České národní banky coby orgánu dohledu.