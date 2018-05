Rostoucí globální dluh, riziko pro celý svět

Dnešní svět, jak je všeobecně známo, žije na dluh a v žádném případě to bohužel nevypadá, že by se mělo v blízké budoucnosti něco změnit. Ba naopak, dluhy rostou ve všech sektorech a to enormním tempem a dosahují nových rekordů. Svět se topí v dluzích, vypadá to spíše, že už se utopil a oceán zadlužení se neustále rozšiřuje. Nikoho to nezajímá, nikdo to neřeší, i když se celkový světový dluh zvyšuje téměř třikrát rychleji než celkové světové bohatství. Dnešní doba je dobou žití na dluh, půjčujeme si na vše a stále více. Vypadá to, jako by si nikdo neuvědomoval rizika, která tento styl života přináší a kolik problémů a to zcela zásadních a životně důležitých může přinést. Zadlužují se všichni, státy, podniky, lidé a bankovní instituce mají žně. Ale všeho do času, bohužel doba, kdy přijdou problémy se pomalu, ale jistě blíží.

Nedávno rovněž MMF a jeho šéfka Christine Lagardeová na svém jarním zasedání ve Washingtonu varovala svět před enormním zadlužením, které dosáhlo dalšího rekordu a to cca 225 % celosvětového ročního HDP. Varovala před obchodními bariérami v mezinárodním obchodě, které mohou mít velmi negativní vliv na celý svět. Rovněž poukázala a varovala před složitou daňovou reformou v USA, která může přinést krátkodobý hospodářský růst, ale následně pak zpomalení a další zvyšování zadluženosti.

Světová ekonomika by měla podle MMF letos růst o 3,9 %. I když je to menší nárůst oproti roku 2017, kdy rostla o 3,8 %, Lagardeová upozornila, že i když vyhlídky na růst světové ekonomiky jsou příznivé na horizontu je více mraků než před nedávnem. Je tedy zřejmé, že rizika jsou patrná všude, problémy se kumulují a je jen otázkou času, kdy se objeví nějaký problém a každý ví, že v dnešním globálním světě se vše šíří jako lavina.

Pojďme se podívat na pár zajímavostí z oblasti zadlužení zemí světa.

Následující tabulka zobrazuje 20 zemí s největším veřejným dluhem k prosinci 2017 v poměru k HDP:

Následující tabulka zobrazuje naopak 20 zemí s nejnižším veřejným dluhem k prosinci 2017 v poměru k HDP:

Podívejme se na dva hlavní globální hráče a to USA vs. Rusko a na jejich zadlužení a vývoj zlatých rezerv. Je zřejmé, že USA patří mezi nejvíce zadlužené země světa a dluží na všechny strany. Oficiální dluh již překročil 21 bilionů dolarů a stále roste. V prosinci činil veřejný dluh USA 105,40 % k HDP, naopak Rusko patří mezi nejméně zadlužené země a patří mu 5. místo na světě, kdy zadlužení činí cca 12,60 % k HDP a své zadlužení stále snižuje.

Rovněž ruská finanční strategie jde jinou cestou než ta americká. Vidíme, že USA jdou cestou dluhů, tištěním bezcenných papírků a cestou k velkým problémům. Naopak Rusko jde jinou cestou a to cestou zaměřující se na pravé aktivum a to je zlato. Ruská centrální banka stále navyšuje své zlaté rezervy, jen za loňský rok přidala do svých rezerv 224 tun, což byl rekordní nárůst od roku 1994, aktuální stav ruských zlatých rezerv činí k březnu 2018 cca 1 891 tun a zásoby stále rostou. Rusku patří aktuálně 6. místo na světě v držbě zlata. Naopak USA své rezervy drží stále na stejné úrovni a to na známých 8 133,46 tun, je otázkou zda to zlato opravdu mají. Nebo již v trezorech zlato v tomto množství není, ale USA to nepřiznají. Rusku patří rovněž 3. místo v produkci zlata na světě a tedy většina plyne do zásob centrální banky. Každým rokem má být do ruských rezerv přidáno přes 200 tun zlata, do roku 2030 se očekává nárůst až na 400 tun ročně.

Nejen Rusko, ale rovněž Čína berou zlato a vlastnictví fyzického zlata jako pravou hodnotu a velkou strategickou zbraň na finančním poli, která může hrát zásadní roli ve vytlačování amerického dolaru z trůnu globální rezervní měny. Je do oči bijící, proč tyto země shromažďují zlato, není to jen tak pro srandu králíkům, je zatím mnoho jiných důvodů. Čas ukáže ten pravý důvod a jaké to bude mít globální důsledky.

Podívejme se na několik informací a porovnání.

V následující tabulce vidíme srovnání vládního dluhu USA a Ruska k celkovému HDP: