Čína sníží cla na dovoz aut. Na první pohled vstřícný krok, ale ...

Čínské ministerstvo financí včera oznámilo, že dovozní cla na auta budou od 1. července snížena z dosavadních 25 % na 15 %. Na první pohled jde o vstřícný krok vůči USA a dalším zemím se silným autoprůmyslem, které si dlouhodobě stěžují, že čínská cla jsou příliš vysoká. Firmy (včetně Škodovky) tato cla doposud obcházely tím, že auta kompletovaly v Číně v povinné spolupráci s místními partnery (tento požadavek Čína taky začíná oslabovat). Wikipedie nabízí hezký graf (viz vpravo nahoře), který ukazuje, jak se Čína (v grafu první barva shora) v posledních letech ve výrobě aut prodrala na celosvětově první místo. I ohlášená nová úroveň cel 15 % je ale podle některých prvních komentářů poměrně hodně vysoká (např. USA má u většiny typů aut clo prozatím 2,5 %) a zřejmě nehrozí, že by zahraniční firmy své společné podniky v Číně rychle rušily a prováděly „reshoring“ (opak offshoringu), tedy návrat výroby zpět do mateřské země z hostitelské země, v níž se vyplácelo vyrábět s ohledem na nižší náklady nebo právě vysoká dovozní cla. Tím, že Čína zároveň ohlásila i určité snížení dovozních cel na automobilové díly, ovšem dala najevo, že svého nynějšího statusu obří automontovny se zatím zbavovat nehodlá.







Michal Skořepa, Jan Žemlička