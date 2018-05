Mladí Američané investují do akcií mnohem méně než před krizí

Podle průzkumu společnosti Gallup od poslední krize výrazně poklesla ochota mladých Američanů investovat do akciových trhů. 7 let před poslední krizí v letech 2007/8 52% mladých Američanů do 35 let mělo nějaké akciové investice . V posledním průzkumu za rok 2017 a 2018 tento podíl klesl na pouhých 37%. V letech 2015/16 se poměr dostal na své post-krizové maximum na úrovni 43%U starších generací nad 35 let pokles není tak výrazný, když se poměr snížil z 66 na 61%.Podle analytiků Gallupu jsou hlavním důvodem dozvuky rozsáhlých ztrát způsobených krizí a aktuálně zvýšená volatilita akciových trhů.Pokles zájmu o držení akcií je relativně vyvážený z pohledu genderového srovnání či z pohledu vzdělanosti. Určitá disproporce je patrná pouze u rozdílných příjmových skupin, když největší pokles zájmu je patrný u příjmové skupiny domácností s ročním příjmem mezi 30 000 - 75 000 USD Největší popularitě v rámci investičních instrumentů se u mladých i starších Američanů těší investice do realit. U mladých je to 32% u starších pak 35%. Akciové investice jsou na tom v obou skupinách shodně s 26%. Spořící účty a CD preferuje 21% mladých a pouze 11% starších Američanů, zlato pak 11% mladých a 20% starších. Investice do dluhopisů zaujaly 7% mladých a 5% starších.Podle některých komentářů zmíněné preference ukazují na obecně rozšířenou mýlku, že investice do nemovitostí vedou k budoucímu bohatství. Jejich výnos však po započtení vlivu inflace a všech souvisejících nákladů dalece zaostává za investicemi do akcií . Podle studie London Business Scholl a Credit Suisse investice do nemovitostí po očištění o inflaci a náklady v letech 1900 - 2011 vynášely v průměru pouze 1,3% ročně oproti 9,8% pro index S&P 500 Podle komentářů u akciových investic je hlavní chybou očekávání rychlých výnosů. Podle analytiků je při akciových investicích třeba velké míry disciplíny a ovládání pro překonání období zvýšené volatility, kterou se tento segment vyznačuje.