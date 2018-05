Wall street: Dow Jones opět pokořil 25 000 bodů (22.5.2018)

Americké akciové trhy včera otevřely shodně více jak procento do zeleného, ale v průběhu seance, jako by jim docházel dech. Širší index S&P 500 brzy po otevření své zisky začal korigovat a nad jednoprocentní hranici se už nedostal. Podobně na tom byl i technologický Nasdaq , který po otevření už jen klesal stále níž až na závěrečných 0,5 %. Pouze Dow Jones své zisky udržel za cenu ztráty dynamiky a v bočním trendu si své procento plus dovedl až do závěru dne. Nejlépe si vedl energetický + 3 % a průmyslový sektor, který rostl + 2 %. Naopak zpracovatelský sektor odepsal 1,4 % a zdravotní péče 0,75 %. Za zmínku akcie Boeing + 3,6 %, Chesapeake Energy + 13,4 % a Twitter + 3,1 %. Trochu smutné prvenství dnes patří akciím Baidu -5 %, US Steel -3,84 % a Allergan -2,6 %.