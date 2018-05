Vliv na cenu povinného ručení má i bydliště

A to ne právě malou. V jednotlivých krajích ČR se ceny povinného ručení liší i o tisíce korun. Více v průzkumu společnosti Chytrý Honza. Srovnání bylo realizováno v dubnu 2018 na cenách čtyř největších poskytovatelů povinného ručení.

Obecně za povinné ručení zaplatí logicky více ten, kdo častěji havaruje, a to třeba i o desítky procent. Dalším faktorem je i počet registrovaných vozidel a četnost jejich využívání. Rizikovou skupinou jsou potom řidiči do 21 a ti nad 75 let.

Vyšší částku by si ale měli připravit také ti, kteří bydlí například ve velkých městech. “Rozdílnost cen povinného ručení v jednotlivých krajích je určována především odlišnou pravděpodobností dopravní nehody. Zatímco v Praze je riziko bouračky v porovnání s ostatními kraji velmi vysoké, na Vysočině zase nízké,” říká Tomáš Čáp, designer online nástrojů společnosti Chytrý Honza.

Nejdražší povinné ručení je jednoznačně v Praze (3 703 Kč). Jeho průměrná cena s maximálními bonusy řidičů je o více než 600 korun vyšší než v Plzni (3 086 Kč) a o 850 korun vyšší než v Jihlavě (2 835 Kč), která je nejlevnější. Více než tři tisíce potom zaplatí lidé v Hradci Králové (3 016 Kč), Liberci, Ústí nad Labem a Ostravě (shodně 3 046 Kč).

V případě varianty bez bonusů jsou rozdíly ještě markantnější. Nejdražší povinné ručení je v Praze (8 557 Kč), a to o necelých 1 600 korun více než v Brně (6 971 Kč) a Plzni (6 964 Kč). Méně než 6 000 korun průměrně zaplatí pouze lidé v Českých Budějovicích (5 991 Kč).

“Při porovnávání dat nás zaujalo, jak velkou roli hraje v konečné ceně povinného ručení profil řidiče. A to jak jeho věk a řidičské zkušenosti, tak četnost využívání vozidla spojená s místem trvalého bydliště. O těchto složkách, které jsou pro cenotvorbu velmi důležité, se totiž příliš nemluví,” doplňuje Tomáš Čáp.