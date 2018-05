Hüner (MPO): Investice do JE by nemusely snížit dividendovou politiku

Pokud by ČEZ investoval do nových jaderných reaktorů, pravděpodobně by to snížilo cenu jeho akcií, ale investoři by na tom vydělali později (15-20 let). Pro agenturu Bloomberg to uvedl ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Podle ministra by nemuselo být nutné podstatně snížit dividendovou politiku. Nové bloky by mohl postavit ČEZ nebo stát.

Prohlášení ministra je dalším dílkem do probíhající diskuse o možnostech dostavby jádra. Nejsou v něm žádné nové informace a vliv na dnešní obchodování s akciemi ČEZu nečekáme.