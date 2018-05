Jak dlouhý bude dojezd Tesly? Aneb přehled posledních událostí

Tentokrát se nebudeme bavit o dojezdu elektromobilů Tesly, ale o dojezdu Tesly jako takové. Objevují se totiž zprávy, že firma v dohledné době bude potřebovat další velkou injekci, bez které může dojet akorát tak ku svému konci. Níže je přehled posledních událostí, díky kterým může výrobce elektromobilů potřebnou injekci odvrátit, nebo alespoň oddálit.

Tesla má aktuálně zásobu hotovosti, která jí stačí minimálně na následující dva až tři kvartály v závislosti na rychlosti spalování kapitálu. Tomu by chtěl Musk čelit mimo jiné také tím, že bude rozhodovat o všech výdajích vyšších než 1 milion USD. Důležité je však sledovat také tok finančních prostředků do společnosti. Ten může výrazně zvýšit výroba Modelu 3, která se ale podle Bloombergu stále pohybuje u hranice 2500 kusů týdně. Tesle se zatím k dalšímu důležitému milníku 500 kusů za den dostat nepodařilo. Chystaná odstávka, která však bude znamenat šestidenní výpadek v produkci, by tomu aktuálně mohla pomoci. Podle webu insideers, by k odstávce mělo dojít od 26. do 31. května.

Že by se Tesle hodilo rychle se dostat do pozitivního provozního toku hotovosti, dokazuje i nově založená společnost v Šanghaji, kterou zde zřídila tamní pobočka Tesly. Podle webu electreck má tato společnost k dispozici přibližně 15 milionů USD. Je de facto potvrzeno, že Tesla v tamním městě vybuduje čínskou Gigafactory. Tato úvodní investice je však pouze kapkou v moři a Tesla bude potřebovat pro rozjezd této továrny mnohonásobně více finančních prostředků.

Tesle může pomoci k vytyčeným cílům i právě ohlášená reorganizace, která má za cíl nejen zploštit management a dosáhnout lepší komunikace. Také by mělo dojít ke snížení dodavatelských společností (nejen) ve výrobním řetězci. To údajně až do takové míry, že pokud se ve firmě nenajde obhájce dané dodavatelské firmy, tak dojde k jejímu odstranění.

V neposlední řadě může příznivce Tesly potěšit další úspěch v oblasti bateriových uložišť. V tomto týdnu se totiž v Belgii podařilo spustit baterii s výkonem 18,2 MW, která má pomoci udržovat rozvodnou síť na 50 Hz a zamezit tak případnému výpadku proudu. Baterie dokáže údajně až 100x rychleji reagovat na výkyvy v rozvodné síti, než je tomu u fosilních konkurentů. Tesla dále plynule navazuje na svůj úspěch v Austrálii, se kterým sklidila velký úspěch.