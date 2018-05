V Itálii se rodí riziko pro Evropu a finanční trhy

Autor: Christopher Dembik, vedoucí oddělení makroekonomické strategie Saxo Bank v Paříži

Návrh vládního programu mezi italskou euroskeptickou stranou Pěti hvězd a krajně pravicovou Ligou severu potvrzuje, že Itálie se může stát pro finanční trhy a euro velkým problémem. Dokument vládního programu je zatím jen ve formě návrhu a několik z těchto bodů ještě musí být podrobně projednáno. I současný návrh je však více než znepokojující.

Co obsahuje návrh vládního programu?

Mechanismus na možné opuštění eurozóny

Žádost na snížení dluhu Itálie vůči ECB o 250 miliard eur

Změna smluv s EU a pravidel stability

Přehodnocení některých misí NATO, ve kterých figuruje Itálie

Zrušení sankcí proti Rusku

Budoucí složení vládního kabinetu

Jaké jsou současné trendy?

Měnový pár EUR/USD začal posilovat a americké dvouleté a desetileté dluhopisy zaznamenaly nové maxima

Úvěrový impuls Itálie stagnuje a zanedlouho začne pravděpodobně klesat

Nedávno zveřejněná německá data potvrzují, že růst eurozóny dosáhl svého vrcholu (pravděpodobně už ve čtvrtém kvartále 2017). To znamená, že období blahobytu skončilo

Jednoroční klouzavý průměr indexu geopolitického rizika je blízko svému vrcholu

Trhy přijaly hrozící požadavky odpuštění dluhů ve výši 250 miliard negativně. Euro kleslo a italské vládní dluhopisy vzrostly. Olej do ohně ještě přilily úvahy o nerespektování maastrichtského kritéria třech procent deficitu veřejných financí a plán omezit imigraci do Itálie.

„Trh se teď snaží absorbovat tyto negativní události,“ říká specialistka na dluhopisy v Saxo Bank, Althea Spinozzi. Měnový stratég John Hardy dodává, že výbuch výnosů na italských dluhopisech představuje potenciální riziko rozšíření negativního sentimentu i na ostatní dluhopisy evropské periférie. Investoři by měli podle něj sledovat i pár EUR/GBP. Brexit by totiž mohl spolu s vývojem v Itálii umocnit obavy o existenci EU.

Silný americký dolar

Pokud se Itálie stane novým rizikem pro Evropu a finanční trhy, investoři budou hledat bezpečný přístav. Tím se s největší pravděpodobností stane americký dolar. Tentokrát hraje všechno ve prospěch dolaru a v neprospěch eura. Silný dolar nejvíc postihuje rozvíjející se trhy. Akciový stratég Peter Garnry tvrdí, že tyto země jsou aktuálně v nejhorším stavu od roku 2008. Investoři by podle něj s ohledem na vývoj v Turecku a Argentině měli být připraveni na krizi na rozvíjejících se trzích. Další negativní událostí je nárůst ropy Brent na téměř 80 dolarů za barel, což může představovat pro vývoj světové ekonomiky zásadní brzdu.





Euroskeptické strany na vzestupu

Přestože to může znít nepravděpodobně, zdá se, že oba partneři vznikající italské vládní koalice se spoléhají na to, že euroskeptický Evropský parlament bude mít dosah na rozhodnutí Evropské komise. Osobně o tom velmi pochybuji, protože Francie a Německo mají na evropské instituce silný vliv. Měli bychom se připravit na to, že euroskeptické strany svoje zastoupení v Evropském parlamentu po volbách v roce 2019, i díky Itálii, ještě více posílí.

