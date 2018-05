Ať splní podmínky, nebo si najde někoho jiného, hrozí Filip Babišovi

KSČM bude trvat na tom, aby nebyli čeští vojáci vysíláni na mise, které nemají mandát Rady bezpečnosti OSN. Jde o podmínku komunistů proto, aby podpořili vládu při hlasování o důvěře. Řekl to předseda strany Vojtěch Filip. Předseda KSČM Vojtěch Filip byl dalším hostem pořadu Napřímo s Michaelou Šmídovou. Řeč byla o vznikající vládě a požadavcích strany, aby pro ni zvedla ruku, ale také minulosti komunistické strany a politických procesech z 50. let. "Jsme skutečně přesvědčeni o tom, že KSČM může rozhodnout, jestli vznikne vláda s důvěrou, takže bychom hlasovali pro vznik vlády a potom bychom ji jen tolerovali. Do vlády nevstupujeme, máme zásadní programové rozpory v oblasti daní, bezpečnosti a zahraniční politiky," uvedl předseda KSČM. Právě požadavky komunistů z oblasti zahraniční politiky se v posledních dnech staly předmětem bouřlivé diskuze. "Naše podmínka je zcela jasná. Pokud jde Česká republika do misí, musí mít mandát RB. Pokud ho nemá, je to v rozporu s mezinárodním právem a nic takového si nepřejeme," říká Filip. V opačném případě by prý komunistická strana nemohla vládu ani tolerovat. "Tak ať si hledají někoho jiného, to říkám narovinu. Mně docela urazilo, co řekla ministryně obrany, že si bereme české vojáky jako rukojmí. My ne, ale paní Šlechtová, když chce udělat krok v rozporu s mezinárodním právem," sdělil Filip.

Velkým tématem byly také politické procesy z 50. let, při nichž byli mučeni a častokrát odsouzeni k trestu smrti ti, kteří nesouhlasili s vládnoucím režimem. Od těchto dob se KSČM distancuje, přestože se považuje za pokračovatele tehdejší KSČ.

"Za zločiny z 50. let se musí omlouvat ti, kteří je v 50. letech spáchali, za to neneseme odpovědnost. Když si řekneme, že něco bylo špatně a jsme schopni to odmítnout, tak už to nebudeme dělat. Potom říkáme, tohle bylo dobře a budeme v tom pokračovat," prohlásil předseda.





O čem ještě byla s Vojtěchem Filipem řeč? Podívejte se na celý rozhovor: