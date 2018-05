Rodina je pilířem úspěšného podnikání. Jak mezi ní a prací nalézt harmonii?

Ačkoliv se mnozí lidé rozhodnou pro podnikání kvůli vyšší časové flexibilitě, dle průzkumu z roku 2016 tráví každý pátý podnikatel více než 12 hodin denně prací a polovina se byznysu věnuje i o víkendu. Na rodinu jim tak zbývá mnohem méně času, což je však dle odborníků problém. Dobře fungující rodina je totiž jedním z pilířů úspěšného podnikání.

Jedním z nejčastějších důvodů, proč se lidé rozhodují pro rozjezd podnikání je touha po tom být pánem svého času. Podle výzkumu poradenské společnosti EY z roku 2016 ovšem 83 % českých podnikatelů pracuje přesčas, každý pátý více než 12 hodin denně a polovina i o víkendu. Z těchto čísel je jasné, že podnikatelé více času tráví prací než odpočinkem, koníčky a rodinou. Neplatí však, že by se svými blízkými být nechtěli, více než tři čtvrtiny jich tvrdí, že se snaží rozprostřít svůj čas mezi práci a osobní život, to se jim však často nedaří. Dobrá atmosféra v rodině je ovšem dle odborníků pro úspěch byznysu nadmíru důležitá. „Rodina je potřebnou jistotou, představuje jeden z předpokladů úspěšného podnikání. Proto nesmí být v životě upozaděna. Ať už prací, nebo čímkoliv jiným. Její potřeby by tedy podnikatel měl řešit jako první,“ říká Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež pomáhá malým a středním podnikům. Dle odborníků může podnikatel udělat pro dosažení lepší harmonie mezi pracovním a rodinným životem minimálně několik kroků.

1) Obraťte se na odborníka

Management vlastního času a work-life balance jsou dovednosti, které by měl zvládat každý podnikatel, jinak se vystavuje například riziku syndromu vyhoření či vážným problémům nejen v rodině, ale i firmě. V tomto ohledu by se tedy podnikatel neměl bát obrátit se na odborníka. „Work-life balance je dovednost, ke které má každý člověk své jedinečné zdroje a neexistuje zde univerzální návod pro všechny. Já například spolupracuji s každým klientem tak, že společně hledáme jeho vlastní jedinečnou cestu, která mu umožní být spokojený a užívat si plnohodnotně jak práci, tak volný čas,“ vysvětluje psycholožka Alexandra Hrouzková.

2) Inspirujte se

Na tu správnou cestu v hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem vás mohou navést též inspirativní příběhy úspěšných podnikatelů, kteří harmonii mezi prací a rodinou nalezli. „Člověk, který bude dobře zvládat podnikání a zároveň i rodinný život, je takový, který má rád lidi, dokáže myslet pozitivně a být sám sobě i rodině psychologem. Důležitý je vzájemný respekt, empatie a ctění takových hodnot, jako je poctivost a pracovitost,“ míní Jaroslava Valová, zakladatelka společnosti SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ a vítězka ankety TOP ženy Česka 2017 v kategorii byznys – podnikatelka. Jaroslava Valová začínala podnikat jako matka tří dětí a úspěch jejího podniku se opírá právě i o silné rodinné vztahy. Její inspirativní příběh podaný z první ruky si mohou zájemci poslechnout 12. června 2018 na podnikatelské konferenci MILCON.

3) Ujasněte si priority a stanovte si limity

Harmonie mezi prací a rodinou tedy pro každého člověka může vypadat jinak, přesto existují rady, jež fungují i obecněji. „V prvé řadě si člověk musí ujasnit své hodnoty a priority a zaujmout sám pro sebe srozumitelný postoj k tomu, jakým způsobem a nakolik chce práci s volným časem slaďovat. Podle toho pak může začít zavádět do svého života nové návyky a ty postupně kultivovat. V první fázi může být nápomocné stanovit si limity: například, že od určité hodiny již nebude zvedat pracovní telefon a vyřizovat e-maily nebo že se bude svému podnikání intenzivně věnovat třeba čtyři dny v týdnu a zbylé tři si vyhradí jen pro rodinu a pro sebe,“ radí Alexandra Hrouzková.

4) Zapojte rodinu přímo do podnikání

Pokud vám i přes veškeré snažení volno pro trávení času s rodinou nadále chybí, je další možností zkusit své blízké aktivně zapojit do samotného podnikání. Rodinné podniky jsou v tuzemsku i ve světě čím dál úspěšnější, těší se vysoké důvěře zákazníků a v současnosti jim nahrává i trend nakupování u alternativních výrobců či lokálních producentů. „Zapojení rodiny do společného projektu může velmi dobře fungovat, je však potřeba, aby byl jasně a srozumitelně formulován záměr a cíl, aby byly přiměřeně rozdělené kompetence a zodpovědnost a existoval srozumitelný systém odměňování,“ říká Alexandra Hrouzková. Její zkušenost potvrzuje též Jaroslava Valová: „I v naší firmě a rodině zafungovala společná práce, z níž jsme se mohli společně radovat. Samozřejmě byla důležitá také společná zábava. Odměnou je pak pevná rodina, která je oporou při případných těžkostech v podnikání i v obtížných životních situacích.“