Americké výnosy pochodují na sever a dolar je nadšený

Výnos desetiletého amerického dluhopisu pokořil důležitou rezistenci (na úrovni 3,04 %), čímž otevřel cestu pro další posun amerických úrokových sazeb vzhůru. To je pochopitelně voda na mlýn dolaru , který včera opět výrazně zpevnil. Dolar přitom stále podporují i makro data - včera to byly maloobchodní tržby, dnes odpoledne to může být průmysl . V americké výnosové křivce už však začíná být započítáno poměrně dost (dalších) zvýšení sazeb Fedu, což je riziko pro dolar do budoucna.Růst dolarových úrokových sazeb zatlačil regionální měny do defenzivy a to přesto, že zveřejněné výsledky růstu HDP za první kvartál vypadají pozitivně. Polský i maďarský hospodářský růst překonal očekávání, avšak na zlotý i forint měl výsledek jen velmi krátkodobý (pozitivní) dopad.Pro zlotý mohou být důležité výstupy z dnešního zasedání polské centrální banky. Pokud se guvernér NBP Glapinsky přidrží své holubičí rétoriky, která indikuje, že oficiální úrokové sazby se v Polsku nebudou měnit až do konce roku 2019, pak může výprodej polské měny pokračovat (za předpokladu, že dolarové úroky neklesnou).