US trhu letos vládnou zpětné odkupy akcií

Situace na akciových trzích v USA po nějakou dobu naznačovala, že indexy prolomí spodní hranici 200denního průměru a nastoupí hlubší korekce. To se ovšem nestalo a namísto toho indexy prudce vzrostly.

Navzdory četným medvědím signálům, mezi které patřily např. rostoucí sazby a výnosy, zplošťující se dluhopisová křivka (stav, kdy krátkodobé výnosy dotahují dlouhodobé), politický chaos v Americe, hrozba obchodní války či přemrštěné nadhodnocení akcií, patří americký trh i nadále býkům.

Již sedmým dnem roste index Dow Jones, což se naposledy stalo v listopadu 2017. Tato rally ale bude pravděpodobně založena pouze na dobrých výsledcích amerických korporací.

Druhým důvodem pro odložení výraznější korekce akcií jsou tzv. buybacky. Jedná se o zpětné nákupy akcií společností, která je zároveň jejich emitentem. Goldman Sachs se domnívá, že buybacky v tomto období dosáhnou až 650 miliard dolarů. Jen samotný Apple totiž ohlásil buyback v hodnotě 100 miliard dolarů.

650 miliard dolarů tvoří největší sumu od roku 1998 - od tohoto roku jsou dostupná data od Goldman Sachs. Masivní zpětné odkupy podstatně zmenšují šanci „crashe“ na akcie během roku 2018. Na tom se shodují analytici z Wall Street. Firmy budou nakupovat své vlastní akcie na propadech ve velkém a cena se pravděpodobně vyšplhá na nová maxima.

Společnosti ještě k tomu využívají kapitál, který mohou dostat zpět do Ameriky díky nové daňové reformě. Trumpova administrativa sice plánovala využití nově přítomného kapitálu na investování do procesů a tvorby pracovních míst, ale většina peněz stejně poputuje na nákupy vlastních akcií. Projeví se to růstem odměn pro ředitele firem, kteří jsou často majiteli akcií či opcí na jejich odkup. Růst cen akcií jim tak zcela jistě vyhovuje.

Pokud trh nebude brát hrozbu rostoucích výnosů vážněji a indexy zůstanou nad 200denními průměry, pomalá rally skončí na historických maximech nebo nastane konsolidace. Trend ale výhledově zůstává růstový.