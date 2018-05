Bude v budoucnu těžké vydělat na akciovém trhu?

Autor: Bc. Gabriela Kocveldová

Po téměř desetiletí bylo skoro nemožné realizovat ztrátu na americkém akciovém trhu. V příští dekádě bude podle analytiků v bance Morgan Stanley naopak složité realizovat vůbec nějaké zisky.

Výhled tržních výnosů se v posledních měsících razantně zhoršil, přičemž se analytici a investoři stále více domnívají, že pokud zdlouhavý býčí trh, který začal probouzet možnou finanční krizi, zavčas neskončí, povede k rozvrácení ekonomiky. Více účastníků trhu pozoruje, že ekonomika je v pozdní fázi svého cyklu a během pár let očekávají recesi. To vše by mohlo vyústit na akciových trzích, které zrcadlí poslední roky, kdy zisky byly téměř nepřerušované a volatilita byla utlumená.

„Zvyšující se růst, stoupající inflace a zpřísňování monetární politiky nám umožňují podhodnocenou dvanáctiměsíční návratnost většiny rizikových aktiv. Po devíti letech, kdy trhy předčily reálnou ekonomiku, si myslíme, že trh uplatňuje opačný postup během zpřísňování politik,“ napsali analytici ve zprávě klientům.

Morgan Stanley také snížil prognózu světových akcií na stejnou váhu, když uvedl, že jsou „v režimu obchodování s omezeným dvanáctiměsíčním růstem“. Přidali se tak k bance Goldman Sachs, která minulý týden také přehodnotila pohled na krátkodobé akcie.

Americké HDP vzrostlo v prvním čtvrtletí o 2,3 %, což je níže oproti minulým třem čtvrtletím, kdy HDP rostl v průměru o 3 %, a to z důvodu pětiletého minima ve spotřebitelských výdajích. Zatímco zpomalující růst neznamená pokles ekonomiky, údaje zvýšily obavy o blížícím se období konce světového růstu.

Jeden z hlavních důvodů predikce je chování FEDu, což investoři vidí jako primární rizikový faktor. FED částečně ustupuje z akomodační monetární politiky, a to pomocí zvyšování úrokových sazeb a redukce velikosti rozvahy. Nízké sazby a kvantitativní uvolňování FEDu jsou hlavními přispěvateli k masivnímu shromáždění akciového trhu v posledních deseti letech a jejich ztráta by mohla snížit nebo odstranit dno, kde jsou omezené kapitálové ztráty.

Howard Wang, spoluzakladatel společnosti Convoy Investments, nazval změnu rozvahy FEDu „základním hnacím motorem cen aktiv během posledního desetiletí“. „Věřím, že trend snižování nabídky peněz bude nějakou dobu pokračovat. Přizpůsobení je těžký, ale nezbytný proces pro zdravější trhy a ekonomiky,“ napsal Wang.