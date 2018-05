Nebankovní půjčky: Víte, co čekat od jednotlivých produktů?

Půjčit si v dnešní době nějaké peníze navíc je tak snadné. Půjčky na nás totiž číhají prakticky za každým rohem. V televizi běží reklamy na půjčkové společnosti, venku nás lákají letáky k půjčení alespoň pár tisícovek. Z rádia se na nás valí pojmy jako půjčky bez doložení příjmu, půjčky bez registru anebo úvěry ihned na účet. Jak se v jednotlivých produktech zorientovat a co od nich čekat? To bude předmětem dnešního článku.

Rychlé půjčky: Vyřídíte je online z pohodlí domova

Jako první se podívejme na oblíbený druh úvěrových produktů. Taková rychlá půjčka ihned na účet, je ideální pro žadatele, kteří si nemohou dovolit na peníze čekat. Často jde o menší výpomoci (tzv. mikropůjčku) do výplaty, která obvykle nepřesáhne pět tisíc korun. Ovšem rychlé půjčky mohou být samozřejmě i většího rozsahu. Vyřídíte a sjednáte je pěkně z pohodlí domova, obratem se dozvíte, zda vám půjčka bude poskytnuta a pak už jen čerpáte peníze způsobem, jaký jste si zvolili (výplata na účet, doručení kurýrem v hotovosti).

Půjčky bez registru: Když máte škraloup z dřívějška

Možná se to stalo také vám – přišli jste do banky s žádostí o půjčku a tam vám po prolustrování finanční historie sdělili, že máte záznam v registru dlužníků. Takový záznam dělá z žadatele příliš rizikového klienta a banky jej proto neakceptují. V takovém případě vám nezbyde nic jiného, než žádat o půjčky bez registru některou z nebankovních společností. Tyto společnosti buďto do registrů vůbec nenahlížejí anebo zde záznam neberou jako překážku. Počítejte zde však s vyššími úroky.





Půjčky bez doložení příjmu: Příjem je potřeba, dokládat ho ale nemusíte

Mnoho žadatelů při představě půjčky bez doložení příjmu zcela neoprávněně jásá. Domnívají se totiž, že v případě tohoto produktu není příjem potřeba. Chyba lávky! Bez pravidelného a dostatečného příjmu vám dneska už nikde nepůjčí. Zákon totiž ukládá, že věřitel musí prověřovat klientovu bonitu a jeho příjem. Neříká už ale, jakým způsobem to má učinit. Mnohé společnosti také mají interní způsoby, jak příjem a bonitu žadatele ověřit. Nemusíte tak dokládat potvrzení od zaměstnavatele, které proces sjednání půjčky zbytečně prodlužuje.

Nebankovní půjčky bez ručení: Nepotřebujete zástavu ani ručitele

U menších objemů půjček, tzv. půjček bez ručitele a zástavy nemusíte ručit nemovitostí, automobilem anebo hledat vhodného ručitele. Pokud byste si však chtěli vypůjčit větší objem finančních prostředků, ručitel už potřeba bude.

Hotovostí půjčky: Když vás navštíví kurýr

Velmi oblíbené jsou také nebankovní půjčky v hotovosti. O půjčku jednoduše zažádáte online, vyplníte údaje o vaší osobě a počkáte si na schválení žádosti. Jakmile je žádost o půjčku schválená, bude vás kontaktovat kurýr společnosti, která vám peníze doveze na smluvené místo v daný čas. Některé společnosti nabízejí výběr finančních prostředků na čerpacích stanicích anebo ve vybraných trafikách.

Praktické informace závěrem

Tak, jako porovnáváte nejvýhodnější tarif od mobilního operátora (můžete tak učinit třeba na webu Tarifomat.cz) anebo dodavatele elektrické energie, velmi podobně vybírejte také půjčku. Jednotlivé produkty mezi sebou porovnejte a při výběru se zaměřujte nejen na úrok, ale také hodnotu RPSN. Nikdy také nepodepisujte něco, čemu nerozumíte a nenechte se tlačit do kouta. Pomoci vám mohou i internetová fóra a diskuze, kde se dozvíte mnoho užitečných informací.

Tento článek vznikl za spolupráce největších srovnávačů finančních produktů půjčky.cz, úspory.cz, coolpůjčky.cz a PůjčkyHned.cz.