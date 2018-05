Nejlepší OK POINTy mají obrat přes milion korun měsíčně

Franšízy vznikající ve spolupráci Broker Consulting a mBank jsou jedním z nejrychleji rostoucích konceptů ve svém oboru, tedy ve financích. Během dvou a půl roku jich po celé republice vzniklo 38. Letos v dubnu jich Broker Consulting a mBank otevřely rekordních pět a do konce roku jich je v plánu rovných padesát OK POINTů. Lenka Slepičková, specialistka podpory prodeje OK POINT, koncept přibližuje v rozhovoru.

Kolik jste loni otevřeli franšízových poboček konceptu OK POINT?

V loňském roce jsme otevřeli celkem 16 nových OK POINTů, letos máme ještě větší ambice, a to 22 nových poboček. V únoru jsme zprovoznili 29. OK POINT, který se nachází v Praze 3 – Žižkově na frekventované křižovatce ulic Jana Želivského a Jeseniova. OK POINT je umístěný na místě, kde sídlila pobočka jedné italské banky. Franšízantem je Michal Koubek, regionální ředitel senior Broker Consulting. Jubilejní 30. OK POINT je také v Praze, a to v Karlíně. Provozuje ho franšízantka Jitka Přibylová, která je první provozovatelkou s více než jedním OK POINTem. Během dubna otevřela další pobočku v Praze na Waltrovce. Nyní v provozu 38 OK POINTů, nově třeba ve Znojmě či v Chomutově.

Rostou jejich obraty? Kde se vám daří nejlépe?

Význam OK POINTů v rámci Broker Consulting s každým novým otevřeným roste. Srovnávat, ale jednotlivé OK POINTy není ještě možné, některé z nich mají otevřeno sotva pár měsíců, jiné už přes dva roky. Ty nejlepší z nich mají obrat přes milion korun měsíčně. Výrazně jim k tomu pomáhají i realitní obchody, které běžně tvoří třetinu produkce OK POINTu. Logicky jeden z nejaktivnějších OK POINTů je ten nejdéle otevřený v Klimentské ulici v Praze, velký zájem je také o vkladovou síť Broker Consulting, tam mezi ty nejvyužívanější patří vkladomat na OK POINTu v Praze na Vinohradské ulici.

Č ím se zásadně odlišujete od konkurence - co se týká nabídky pro nové franšízanty?

Je toho poměrně hodně, ale asi tím nejdůležitějším je reálná svoboda, kterou dáváme našim franšízantům a spolupracovníkům. Náš koncept je postaven na opravdovém partnerství, ať už se strategickým obchodním partnerem mBank, nebo s jednotlivými franšízanty. Tedy v oblasti financí a realit poskytujeme nejlepší podmínky na trhu. Další naší velice silnou stránkou jsou moderní technologie a on-line nástroje, které máme k dispozici nejenom na OK POINTech. Sjednávání Finančního plánu a jednotlivých produktů on-line, přes tablet, a biometrický podpis, to je cíl Broker Consulting pro letošní rok.

A v čem mají svobodnou volbu, o níž hovoříte?

My nabízíme svobodu ve volbě například v tom, že si naši franšízanti mohou zvolit, zda se chtějí více věnovat financím, nebo realitám, nebo obojímu. To na trhu není zvykem. Svobodu také vnímáme v nastavení spolupráce s franšízantem i strategickým partnerem. Jsme plnohodnotní obchodní partneři a podle toho také jednáme. Navzájem si nasloucháme a společný projekt stále dynamicky rozvíjíme. Reagujeme na potřeby jednotlivých franšízantů a jejich OK POINTů v reálném čase.

Určitě musí franšízanti jako v každé síti dodržovat daná pravidla. Která jsou ta vůbec nejdůležitější?

Musí dodržovat vysoké standardy a postupy uzavírání jednotlivých obchodů. Základem je dlouhodobé finanční plánování, bez něj nelze poskytovat profesionální služby. Kombinace finančních, bankovních a realitních služeb s vlastní vkladomatovou sítí a strategickým partnerem mBank funguje na klienty velmi pozitivně. Právě slučování služeb na jedno místo je trend finančního segmentu do budoucna. Finanční plánování budoucnosti totiž bude čím dál více o zážitku a ne o co nejlevnějších finančních produktech. Nezapomenutelný zážitek z plánování vlastní finanční nezávislosti zprostředkuje franšízant, který k tomu bude mít vhodné on-line nástroje. Pilířem našeho elektronického systému je aplikace Brok, která klientům pomáhá pochopit, o čem je Finanční plán Broker Consulting. To jsou pravidla ze strany Broker Consulting, pak jde zde řada legislativních podmínek, které je také nutné dodržovat. Mezi ně patří potřebné certifikace, takže franšízant musí projít řádným školením a následně složením zkoušek v rámci úvěrových produktů, investic a pojištění.

Jaké jsou vaše požadavky na franšízanty? Mění se v souvislosti s praxí a počtem otevřených poboček?

Požadavky jsou v podstatě stále stejné. Jednou z podmínek je minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, beztrestnost, bezdlužnost a chuť učit se novým věcem v rámci financí, realit a bankovních služeb. Dále dostatek finančních prostředků, minimálně 1,5 milionu korun, jasný byznys plán OK POINTu, chuť a ambice pracovat v oblasti finančního a realitních poradenství a také dostatek času se věnovat vlastní franšíze. Bez přítomnosti franšízanta na pobočce ten byznys opravdu nefunguje, to jsme si praxí ověřili.

Poučila vás nějak výběrová řízení, nebo jste naopak příjemně překvapeni úrovní uchazečů?

Výběrová řízení nám předně ukázala, jací lidé mají zájem o naši franšízu. Jedná se většinou o top manažery, kteří se dostali na vrchol kariéry v korporaci nebo nadnárodní společnosti a hledají další směr svého profesního rozvoje. A ten jim jejich stávající zaměstnavatel nabídnout nemůže. Dále jsou to úspěšní podnikatelé, kteří už mají zaběhnutý byznys v dané lokalitě a hledají jeho možné rozšíření.

Na úroveň uchazečů si nemůžeme stěžovat, věnujeme totiž poměrně hodně energie do podrobné informovanosti o projektu, ať už formou médií, veletrhů, specializovaných akcí či vlastních webových stránek a dalších on-linových kanálů.

Nové franšízanty sami školíte, naučili jste se také něco vy od nich?

Každý franšízant je jedinečný, a tak k nim přistupujeme. To je mimochodem také něco, co u konkurence nenajdete. Za každým z nich stojí jiný příběh, každý přináší nové zkušenosti. A na pravidelných společných setkáních tyto zkušenosti, postřehy či rady franšízanti sdílí. Mnohdy jsou to drobnosti, které ale pomohou celé pobočkové síti v lepším klientském servisu, jednání se zaměstnanci či spolupracovníky. Ty pak implementujeme plošně.

Jaká bývá návratnost vložených investic v případě OK Pointů?

Vstupní investice dle lokality se pohybuje kolem 1,5 milionu korun a návratnost je mezi půl rokem až rokem. Máme ale franšízy, jak jsem zmínila v úvodu, které mají obrat přes milion korun měsíčně. Další informace a dotazy ráda zodpovím na e-mailu lenka.slepickova@bcas.cz nebo na telefonu 731 537 402.