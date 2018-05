Letem světem: Česká inflace a mzdy dnes; italské volby; zadlužení světa

Dnes bude zveřejněná česká inflace za duben. A měla by se odrazit ode dna. Na zpomalení inflace v posledních měsících se podepsalo několik položek, na grafu níže je vypíchnuta jedna z nich: EET, které narovnalo ceny v pohostinství. Nicméně postupně toto narovnání z meziročních čísel vypadlo.

Source: Thomson Reuters Datastream, Česká spořitelna

Dalším důležitým signálem pro ČNB, že poptávkové tlaky sílí, bude zveřejnění růstu mezd 4. června. Podle našich odhadů mzdy v prvním čtvrtletí letošního roku ještě dále zrychlily růst z 8% (4Q2017).

Český trh práce - růst mezd

Silvio Berlusconi změnil názor a dal zelenou nové populistické vládě Itálie, kde by mělo být i hnutí Pět hvězd a Liga.

A ještě několik poznámek z nedávno vydaného Fiscal Monitor z dílny Mezinárodního měnového fondu. Podle něj úroveň dluhu dosáhla v roce 2016 255 procent světového HDP. Svět tak byl o 12 procentních bodů zadluženější, než před vypuknutím Velké recese. Hlavním tahounem nárůstu je Čína. Někdo by mohl říci, že dluh Číny představuje o něco menší riziko nákazy než v případě USA, právě protože Čína má mnohem uzavřenější finanční a kapitálový účet a klade mnoho restrikcí pro příliv kapitálu ze zahraničí.



Report dále uvádí, že veřejný dluhu vzrostl ve vyspělých ekonomikách na 105 procent HDP a rozvíjejících se na 50 procent v průměru. Vysoký dluhu a deficit snižuje schopnost vlády reagovat na ekonomickou krizi. Historická zkušenost přitom ukazuje, že v zemích se slabou fiskální pozicí byla recese hlubší a delší. MMF také dodává, že potřeba budovat rezervu je navíc umocněna skutečností, že soukromý dluh je extrémně vysoký. Vysoký privátní dluh vystavuje země riziku náhlého a nákladného procesu snížení zapáčení. Irsko vzpomíná na časy, kdy se chlubilo nízkým vládním dluhem, ale vysokým soukromým zadlužením.



Zajímavou částí je kapitola o digitalizaci. Podle MMF by vlády měly více používat digitální nástroje proti přeshraničním podvodům s nepřímými daněmi. Podle odhadů MMF by ziskem měly být vyšší výběr daní o 1-2 procenta HDP. V našem případě to představuje 50-100 mld. CZK. Dále, digitalizace by měla také pomoci s výběrem majetkových daní vystopováním majetků schovaných v daňových rájích, který se odhaduje na 10% světového HDP.



A čitatele tohoto Ranního restartu možná zaujme i fakt, že patří k menšině lidí na světě, kteří se k němu mají možnost dostat. Většina lidí totiž nemá přístup k internetu.

David Navrátil