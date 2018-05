Do střední Evropy přišlo v loňském roce 82 nových značek, z toho 31 do České republiky, nejvíce z celého regionu

Osmdesát dva nových mezinárodních značek vstoupilo minulý rok do regionu střední Evropy*, z toho třicet jedna do České republiky (Polsko 22, Maďarsko 17, Slovensko 12). Česko si tak potvrdilo renomé vstupní brány do střední a východní Evropy pro mezinárodní maloobchodníky. Více nepřišlo ani do Ruska, kde v loňském roce zaznamenali dvacet nových světových značek. Oproti roku 2016, kdy přišlo do střední Evropy 67 nových značek (Česká republika 29, Slovensko 17, Polsko 13, Maďarsko 8) se jedná o 22% nárůst. Vyplývá to z nejnovější studie společnosti Cushman & Wakefield, která nově příchozí značky dlouhodobě monitoruje v zemích střední Evropy a v Rusku.

Rozdělení značek dle segmentů

Obecně nejsou žádné významné rozdíly mezi jednotlivými středoevropskými zeměmi v podílu jednotlivých segmentů.



Nejvíce expandují obchody s módou, které jsou již tradičním tahounem mezi všemi segmenty. V roce 2017 se v průměru podílely na 46 % všech nově příchozích do zemí střední Evropy. V Česku a Rusku dosahovaly až 55 %, největší podíl z monitorovaných zemí, v Polsku rovných 50 %. Mezi ty nejzajímavější patřily Palmers (Praha, Budapešť), Karl Lagerfeld (Praha), Superdry (Slovensko), L.K.Bennett (Rusko) či vstup české Alpine Pro do Polska. Z hlediska cílení zákazníka co se módy týče, převládaly značky zaměřené na masový trh s 58 %, druhou příčku obsadily značky prémiové tvořící 39 %.



Středoevropský region je magnetem také pro luxusní značky, a to ve všech segmentech. Z valné většiny míří do Prahy, kam v posledních dvou letech přišly Celine, Tory Burch, Patek Philippe, Rolls-Royce a Breiling. Všechny otevřely v pražské ulici Pařížská. Ta se dlouhodobě profiluje jako přední lokalita luxusu. Potvrzuje to i Louis Vuitton, který již třikrát rozšířil své prostory na této prestižní adrese. Rusko, díky své silné kupní síle ruské elity, zaznamenalo v posledních dvou letech příchod pěti nových luxusních značek, stejně jako Praha. Do Maďarska přišla ve stejném období značka Rolex.



Největší skok v podílu zastoupení všech segmentů zaznamenala gastronomie, tzv. F&B (Food & Beverage). Meziročně narostla v regionu střední Evropy o 71 %. V roce 2016 přišlo 7 nových značek, v roce 2017 12. Nejvíce růst pocítilo Česko, Polsko a Slovensko, kde otevřela známá jména jako Vapiano (Praha), Pizza Hut (Praha), Blue Frog (Vratislav), Papa John's (Varšava) či Nespresso (Bratislava).



„Velký nárůst v F&B pozorujeme jak v nákupních ulicích, tak především v obchodních centrech, která mnohdy prochází nákladnými rekonstrukcemi, aby podíl gastronomických zón zvýšila a vyhověla tak měnícím se preferencím svých zákazníků. Ti už tam zdaleka nechodí jen nakupovat, ale především trávit volný čas při dobrém jídle a zábavních aktivitách. Proto v centrech vidíme stále častěji fitness centra, imax multikina a jiné tzv. volnočasové koncepty,“ říká Jan Kotrbáček, partner a vedoucí pronájmu maloobchodních ploch ve střední a východní Evropě.



„Přetrvávajícím trendem posledních let je využití obchodních jednotek ve významných lokalitách jako tzv. referenční prodejny velkými mezinárodními značkami. Jako příklad můžeme uvést unikátní prodejny Rolls-Royce v Pařížské ulici, největší prodejnu Foot Locker ve střední a východní Evropě na Václavském náměstí či prodejnu Preciosa v Rytířské ulici. Tento trend bude pokračovat, kdy velké značky budou preferovat menší počet prodejen, přičemž ta vlajková bude dominantnější a výraznější, aby tak mohli demonstrovat velkolepost a rozsáhlou škálu své nabídky a konceptu. Prodej tradičních maloobchodníků také podpoří online platforma, která se stává neodmyslitelným kanálem. Naopak typicky online obchody začínají využívat i kamenných prodejen pro své výdejny či showroomy,“ dodává Jan Kotrbáček.



Obchodní centrum či nákupní ulice - kam značky míří?

Nad 80 % nových značek vstupujících do střední Evropy i Ruska otevřela svůj první obchod v obchodním centru. Výjimkou bylo Maďarsko, kde táhly více nákupní ulice. V Česku situaci ovlivnilo především rozšíření obchodního centra Chodov, které přitáhlo 18 z 31 nových značek. V roce 2016 však dominovaly nákupní ulice. České a maďarské nákupní třídy jsou v regionu nejatraktivnější, což je důvodem, proč si je pro vstup na trh dlouhodobě vybírá více značek než v jiných zemích.



„Období spojené s otevřením nového či rozšířeného projektu je vždy spojeno se vstupem velkého počtu nových značek najednou. Toho jsme byli svědkem u Centra Chodov v Česku, Galerie Polnočné ve Varšave a obchodního centra Wroclavia ve Vratislavi. Do budoucna očekáváme stejný vývoj i například v souvislosti s projektem Savarin v Praze,“ vysvětluje Jan Kotrbáček.

Odkud značky přichází

Nejvíce značek, konkrétně 17, přišlo v minulém roce do střední Evropy ze Spojených států. V těsném závěsu s 15 značkami byla Itálie. Největší meziroční skok patřil přílivu německých značek do regionu, svůj první obchod si v regionu otevřelo 11 německých maloobchodníků. Dle kontinentálního rozdělení převažují evropské brandy (66 %), následuje Amerika s 19 %, asijské značky tvořily pouhých 6 %.



Významná je i expanze českých značek do sousedních zemí regionu, mezi které patří Alpine Pro, Notino, Poe-Poe a KOBE Steak Grill Sushi. V roce 2016 expandovaly dvě české značky Présence a Sportissimo, tudíž jde o podstatný nárůst.

Nejvyšší dosahované nájemné ve střední Evropě meziročně vzrostlo o 11 %, v Praze o 23 % v obchodních centrech a o 7% v nákupních ulicích



Nejvíce rostlo nájemné v pražských obchodních centrech, a to až o 23 % na 160 eur za m2 měsíčně. Blíží se tak ruskému nájmu, kde si v obchodních centrech maloobchodník zaplatí až 180 eur za m2 měsíčně. Díky své atraktivitě však zdaleka nejvyšší nájemné ve střední Evropě najdeme na pražských nákupních třídách, které zaznamenaly 7% růst na 220 eur za m2 měsíčně za ideální jednotku o 100 m2. Pražské nákupní ulice, zejména pak ulice Na Příkopě, Václavské náměstí a ulice Pařížská, lákají nejvíce zájemců, kteří chtějí vytvořit prestižní a reprezentativní obchodní jednotky.



NÁKUPNÍ ULICE

OBCHODNÍ CENTRA



Výhled

V posledních letech se středoevropský trh stabilně rozrůstá o vyšší desítky nových značek ročně a v tomto duchu bude trend nadále pokračovat. Kupní síla roste v regionu rychleji než na západě, stejně tak rychle rostoucí středoevropské ekonomiky. Maloobchodníci v průměru dosahují solidních obratů, které se kontinuálně zvyšují. Region střední Evropy je navíc stále oblíbenější turistickou destinací, a to také díky její bezpečnosti. Není tedy divu, že příchod mnohých značek a nových konceptů je už nyní rozjednán a odchod těch stávajících Cushman & Wakefield neočekává.





* Do regionu střední Evropy počítáme Českou republiku, Polsko, Slovensko a Maďarsko.