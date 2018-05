Summary: BMW nepřesvědčilo, všechny divize zůstaly pod odhady

EVROPA:

BMW

Německý bavorák prezentoval za ušlý kvartál nepříliš přesvědčivá čísla. Tržby sklouzly o 3 % yoy na 22,7 mld. EUR, přičemž trh počítal se stagnací na úrovni předešlého roku. Konsensus nedokázala překonat ani jedna divize, klíčové automobily nevyjímaje (19,3 mld. EUR proti konsensu 20,1 mld. EUR). Provozní zisk (EBIT) také není důvodem k oslavám. Jeho meziroční skluz o 3 % na 2,7 mld. EUR sice překonal tržní predikce, nicméně hlavní zásluhu na tom mají rekonciliace účtů mezi jednotlivými divizemi a nejedná se tedy o hmatatelný růst profitability. Volný cashflow stáhl dolů na 0,3 mld. EUR (-1,3 mld. EUR yoy) odliv pracovního kapitálu.

Akcie BMW se v průběhu dne trochu posbíraly a momentálně klesají o 0,5 %.

USA:

Alibaba

Čínský internetový obchodník prezentoval víceméně uspokojivé výsledky za předešlý kvartál. Tržby si drží skvělé tempo růstu a opět přihazují meziročně 60 %, čímž se dostávají na 62 mld. CNY. Konsensus trhu se nacházel o 3 mld. CNY níže. Bohužel musíme opět konstatovat, že rostoucí náklady se drasticky podepsaly na provozní marži. Ta se zúžila o 10 p.b. yoy na 15 %. Úlevou budiž fakt, že trh s něčím takovým počítal, i když v o něco menším měřítku. Čistý zisk na akcii se navzdory všemu dokázal prokousat přes predikce (5,50 CNY) a usadil se na 5,73 CNY, majíc za sebou 30% yoy růst. Volný cashflow zasáhly neobvykle vysoké kapitálové výdaje a zastavil se proto na 8 mld. CNY.

Nyní pár řádků k profitabilitě. Zvýšené kapitálové a provozní výdaje jsou opět výsledkem souhry několika faktorů. Vstup Alibaba do byznysu kamenných supermarketů je již z podstaty spojen s vyššími provozními náklady. Na druhou stranu, tento segment zvaný New Retail vygeneroval v tomto kvartálu téměř 6 mld. CNY (+1 000 % yoy). Dále jsou tady investice do dlouhodobějších aktivit jako například Lazada (online prodej pro JV Asii), nebo konsolidace logistických služeb (Cainiao Network). Po odečtení těchto položek jsou marže podobné těm v předešlém roce.

Co do jednotlivých divizí si klíčový elektronický prodej nadále vede velice dobře s tržbami rostoucími o 60 % yoy. Uznáváme, že zpomalení růstu příjmů z reklamy (Customer management) na +35 % yoy zvedá naše obočí, nicméně v tomto kvartálu to hezky vyvážily provize (Comissions +40 % yoy), zmiňovaný New Retail a také zahraničí (+60 % yoy). Objem zobchodovaného zboží na online tržišti Tmall vylétl opět o 40 % yoy. Sprintem pokračuje i cloudový byznys, jenž zas a znova zdvojnásobil svoje příjmy (4,4 mld. CNY), reflektujíc rozšiřování klientské báze a jejich přechod na komplexnější balíky služeb. Marže EBITDA této divize bohužel pořád zůstává záporná na -8 %.

Jelikož Alibaba uzavřela s předešlým kvartálem fiskální rok 2018, management nám dopřál výhled pro růst tržeb na další fiskální rok. Cílených +60 % yoy by dostalo tržby na cca 400 mld. CNY, přičemž trh prozatím počítá jen s 350 mld. CNY. Krátký komentář ohledně pokračujícího investování provozního cashflow naznačuje, že management se prozatím nechystá přibrzdit kapitálové výdaje.

Jaký je tedy náš názor na výsledky? Zastáváme názor, že se jedná o kvalitní čísla s pár chybami na kráse. Ty jsou dvě: a) užší marže a b) pomaleji rostoucí příjmy z reklamy. Na druhou stranu, investice ubližující maržím jsou základem pro budoucí růst tržeb a diverzifikace produktů zase vykrývá zpomalení na příjmech z reklamy. Z pozitiv můžeme jmenovat určitě New Retail, cloudový byznys, útok na trhy v JV Asii a skvělý výhled na fiskální rok 2019.

I když prvotní reakce trhu byla velice kladná, po otevření trhu akcie Alibaba klesají o 1 %.