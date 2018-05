Souhrn 4.5. - Evropa v plusech díky akciovému opotimismu v USA, dolar dále posiluje, ropa se přidává, BCPP výrazně poklesla kvůli Erste

12.h - Evropa spíše pozitivní i přes problémy bank a automobilek, euro slabší, ropa v minusu,

BCPP klesá kvůli Erste

Hlavní zprávy dne

Pražská při nebývale vysoké likviditě výrazně oslabila a poklesla pod hranici 1100 bodů indexu PX Evropské akciové trhy po většinu dne jen mírně rostly, ale po startu seance v USA se vydaly výrazněji do plusů. Hlvní slovo v tomto vývoji mají akcie Apple , které se utrhly z řetězu díky pozitivně laděným Buffettovým komentářům a zprávě o přikoupení většího množství akcií ze strany jeho Berkshire Hathaway . Výrazně se dnes dařilo akciím Ferrari po rekordních výsledcích, naopak v problémech se po výsledkovém zklamání i SoGé a BNP Paribas ocitl evropský bankovní sektor.Nová makra podpořila další posilování dolaru Evropa zjevně není v tak dobré kondici jako jsou USA. Tamní míra nezaměstnanosti poklesla pod 4%. Evropa má problémy s aktivitou maloobchodu a také s inflací US trhy v průběhu svého dopoledního obchodování výrazněji posilují ve vleku Applu a relativně optimálních údajů z pracovního trhu, který je stále dostatečně silný, ale zase ne moc, aby to nějak tlačilo na další utahování měnových podmínek ze strany Fedu. Euro v reakci na makra pokračuje ve svém oslabování vůči dolaru euru posílila pod hranici 25,5. Ropa dnes bez dalších kurzotvorných zpráv unášena akciovým optimismem. BCPP zaznamenal nebývale likvidní seanci s objemem, který téměř dvojnásobně převyšoval obvyklý průměr. Hlavním důvodem byla silně negativní reakce akcií Erste na výsledky za 1Q tohoto roku. Investoři poslali titul poměrně výrazně pod hranici 1000 Kč Výsledky zveřejnila také KB, ale v tomto případě se nic významného neudálo a její akcie jen mírně poklesly. Ve druhé polovině dne začaly korigovat akcie ČEZ a vrátily se pod hranici 550 Kč . Nedařilo se Monetě, akcie PMČR neudržely cenovou hladinu nad 16 000 Kč